Para 4 personas
Karlos Arguiñano: combate el cansancio con un buen plato de lentejas con boniato
La lenteja es una legumbre rica en hierro y fibra, lo que ayuda a combatir el cansancio y a mejorar el tránsito intestinal, algo clave si buscas sentirte más ligero y con mejor digestión. Karlos Arguiñano asegura que en su casa se come lentejas entre dos y tres veces al mes.
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Para lograr unas buenas quenelles de boniato, usa una mezcla firme y cremosa, si está horneada mucho mejor. Utiliza dos cucharas ligeramente humedecidas en agua tibia y realiza un movimiento en 45 grados de una cuchara a otra.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de lenteja pardina
- 2 boniatos
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 1 pimiento verde
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta blanca
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de granos de mostaza
- Perejil
Elaboración
Corta los boniatos en dos a lo largo y colócalos en una fuente apta para el horno. Sazona y mójalos con un hilo de aceite. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC, durante 35 minutos. Apaga el horno y resérvalos calientes.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una olla rápida. Pela el puerro, el ajo y la cebolla, retira el rabo y las semillas del pimiento verde. Pica todo en brunoise (daditos pequeños) e introduce las hortalizas en la olla. Sazona y cocínalas a fuego moderado durante 7-8 minutos, hasta que se pochen bien.
Tuesta las semillas de comino, la mostaza, la cúrcuma y el pimentón a fuego suave en una sartén sin aceite.
Incorpora las lentejas a la olla rápida y mézclalas bien con las hortalizas pochadas. Añade las especias tostadas y cubre con agua. Sazona, cierra la olla y cocina durante 13-14 minutos, a partir de que empiece a salir el vapor. Reserva caliente.
Saca la carne de los boniatos con ayuda de una cuchara. Aplasta con un tenedor o machacapapas, hasta hacer un puré liso y homogéneo. Condimenta con sal, pimienta blanca, un chorrito de aceite y perejil picado. Mezcla bien.
Sirve las lentejas en un plato hondo. Haz 2 quenelles de boniato por ración (con la ayuda de 2 cucharas) y colócalas en el centro de cada plato. Decora con una hojita de perejil.
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