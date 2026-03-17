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Karlos Arguiñano: combate el cansancio con un buen plato de lentejas con boniato

La lenteja es una legumbre rica en hierro y fibra, lo que ayuda a combatir el cansancio y a mejorar el tránsito intestinal, algo clave si buscas sentirte más ligero y con mejor digestión. Karlos Arguiñano asegura que en su casa se come lentejas entre dos y tres veces al mes.

Karlos Arguiñano: combate el cansancio con un buen plato de lentejas con boniato

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Para lograr unas buenas quenelles de boniato, usa una mezcla firme y cremosa, si está horneada mucho mejor. Utiliza dos cucharas ligeramente humedecidas en agua tibia y realiza un movimiento en 45 grados de una cuchara a otra.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de lenteja pardina
  • 2 boniatos
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 1 pimiento verde
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de granos de mostaza
  • Perejil
Ingredientes Lentejas con boniato
Ingredientes Lentejas con boniato | antena3.com

Elaboración

Corta los boniatos en dos a lo largo y colócalos en una fuente apta para el horno. Sazona y mójalos con un hilo de aceite. Hornea (con el horno precalentado) a 190ºC, durante 35 minutos. Apaga el horno y resérvalos calientes.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una olla rápida. Pela el puerro, el ajo y la cebolla, retira el rabo y las semillas del pimiento verde. Pica todo en brunoise (daditos pequeños) e introduce las hortalizas en la olla. Sazona y cocínalas a fuego moderado durante 7-8 minutos, hasta que se pochen bien.

Tuesta las semillas de comino, la mostaza, la cúrcuma y el pimentón a fuego suave en una sartén sin aceite.

Tuesta las semillas
Tuesta las semillas | antena3.com

Incorpora las lentejas a la olla rápida y mézclalas bien con las hortalizas pochadas. Añade las especias tostadas y cubre con agua. Sazona, cierra la olla y cocina durante 13-14 minutos, a partir de que empiece a salir el vapor. Reserva caliente.

Incorpora las lentejas a la olla rápida
Incorpora las lentejas a la olla rápida | antena3.com

Saca la carne de los boniatos con ayuda de una cuchara. Aplasta con un tenedor o machacapapas, hasta hacer un puré liso y homogéneo. Condimenta con sal, pimienta blanca, un chorrito de aceite y perejil picado. Mezcla bien.

Condimenta con sal, pimienta blanca, un chorrito de aceite y perejil
Condimenta con sal, pimienta blanca, un chorrito de aceite y perejil | antena3.com

Sirve las lentejas en un plato hondo. Haz 2 quenelles de boniato por ración (con la ayuda de 2 cucharas) y colócalas en el centro de cada plato. Decora con una hojita de perejil.

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