Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

"QUÉ FÁCIL ES"

Conseguir un guiso de bacalao con patatas al nivel de Karlos Arguiñano es súper sencillo con esta receta

Un plato de cuchara como le gusta a Arguiñano: “rico y con fundamento”.

Karlos Arguiñano: cazuela sencilla de patatas con bacalao al perejil

Conseguir un guiso de bacalao con patatas al nivel de Karlos Arguiñano es súper sencillo con esta receta

Publicidad

Si no estáis acostumbrados a preparar este tipo de guisos, lo más recomendable es chascar las patatas en lugar de cortarlas por completo. Para hacerlo, empezad el corte con el cuchillo y, antes de terminarlo, tirad del trozo para que se rompa de forma irregular. Así se rompen las fibras de la patata, se libera una mayor cantidad de almidón durante la cocción y el guiso adquiere una textura más espesa.

Ingredientes, para 4 personas

5 patatas

400 g de bacalao desalado (lomo o desmigado)

1 cebolla

1 pimiento verde

3 dientes de ajo

1.500 ml de caldo (verdura o pescado)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Paso a paso:

Calienta una cacerola con 3 o 4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en dados pequeños y sofríelos. Pela la cebolla, pícala del mismo tamaño e incorpórala a la cazuela. Retira el tallo y las semillas del pimiento verde, córtalo en daditos y añádelo al sofrito. Cocínalo todo a fuego medio durante unos 10 minutos.

Rehoga las hortalizas
Rehoga las hortalizas | antena3.com

Pela las patatas, trocéalas chascándolas e incorpóralas a la cazuela. Vierte 1 litro de caldo caliente, reservando el resto en una jarra, tapa la cazuela y deja cocer las patatas entre 25 y 30 minutos.

Cocina las patatas
Cocina las patatas | antena3.com

Mientras tanto, corta el bacalao en dados y agrégalo al guiso. Cocina todo junto durante 5 minutos más.

Después lava un manojo de perejil (40 g), separa las hojas de los tallos y pon las hojas en la jarra con el caldo que ha sobrado. Tritura la mezcla hasta que quede bien integrada y cuélala sobre la cazuela.

Tritura el perejil y añádelo a la cazuela
Tritura el perejil y añádelo a la cazuela | antena3.com

Cocina el conjunto durante dos minutitos más, prueba el guiso y rectifica el punto de sal si es necesario.

Sirve el guiso repartido en cuatro platos y termina decorando cada uno con un poco de perejil.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Manuel, joven incendio La Vall d'Uixó

Manuel se jugó la vida para ayudar en el incendio de la Vall d'Uixó: ha perdido el coche y le piden cientos de euros por el rescate de sus perros

Ana Iris Simón y Juan Madueño, contra las declaraciones de Pedro Sánchez

Ana Iris Simón carga contra Pedro Sánchez por centrar el debate de los incendios en el cambio climático: "El pacto de Estado está guardado en un cajón"

Vecino de las Navas del Marqués

Vecinos confinados e indignados en Las Navas del Marqués: "No entendemos este confinamiento, aquí podemos hacer vida normal"

Bea de Vicente critica la actuación de esta localidad en Barcelona
INCENDIO BARCELONA

Los gritos desesperados de una vecina al ver que los cohetes en su pueblo originaban un incendio: ¿Estaba prohibida la pirotecnia?

Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”
EL GANADOR

Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”

Iván, vecino La Vall d'Uixó
Incendio Castellón

Iván cuenta entre lágrimas cómo vio impotente aproximarse el incendio a su casa: "Podíamos empezar de nuevo, pero mis padres son mayores"

El vecino de La Vall d'Uixó se rompía en directo en Espejo Público al recordar los peores momentos que vivió en el incendio que devasta esta zona de Castellón. Su familia veía cómo el fuego rodeo la casa poro completo y amenazaba con reducir a cenizas todo lo que poseían.

El infierno que vive un ganadero, en busca de sus vacas perdidas
Incendios España

Vacas quemadas o desaparecidas, un ganadero busca sus reses desesperado: "No es cambio climático, esto está totalmente abandonado"

José López ha visto cómo su finca de 1.500 hectáreas ha quedado absolutamente calcinada por las llamas, y en el proceso, aún sigue buscando a siete de sus vacas, que desaparecieron junto con sus crías.

Despedida de soltera

Esperanza pensó que iba a celebrar su despedida de soltera y en realidad la llevaron al trabajo: "Venga, vámonos ya"

Luis Fonsi

“Cuando te vayas de gira, quiero ser tu corista”: Luis Fonsi se deshace frente a Evolett

La receta que triunfa de Arguiñano: pastel de patata y carne a la boloñesa

Karlos Arguiñano: receta de pastel de patata y carne a la boloñesa

Publicidad