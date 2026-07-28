Conseguir un guiso de bacalao con patatas al nivel de Karlos Arguiñano es súper sencillo con esta receta

Si no estáis acostumbrados a preparar este tipo de guisos, lo más recomendable es chascar las patatas en lugar de cortarlas por completo. Para hacerlo, empezad el corte con el cuchillo y, antes de terminarlo, tirad del trozo para que se rompa de forma irregular. Así se rompen las fibras de la patata, se libera una mayor cantidad de almidón durante la cocción y el guiso adquiere una textura más espesa.

Ingredientes, para 4 personas

5 patatas

400 g de bacalao desalado (lomo o desmigado)

1 cebolla

1 pimiento verde

3 dientes de ajo

1.500 ml de caldo (verdura o pescado)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Paso a paso:

Calienta una cacerola con 3 o 4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en dados pequeños y sofríelos. Pela la cebolla, pícala del mismo tamaño e incorpórala a la cazuela. Retira el tallo y las semillas del pimiento verde, córtalo en daditos y añádelo al sofrito. Cocínalo todo a fuego medio durante unos 10 minutos.

Rehoga las hortalizas | antena3.com

Pela las patatas, trocéalas chascándolas e incorpóralas a la cazuela. Vierte 1 litro de caldo caliente, reservando el resto en una jarra, tapa la cazuela y deja cocer las patatas entre 25 y 30 minutos.

Cocina las patatas | antena3.com

Mientras tanto, corta el bacalao en dados y agrégalo al guiso. Cocina todo junto durante 5 minutos más.

Después lava un manojo de perejil (40 g), separa las hojas de los tallos y pon las hojas en la jarra con el caldo que ha sobrado. Tritura la mezcla hasta que quede bien integrada y cuélala sobre la cazuela.

Tritura el perejil y añádelo a la cazuela | antena3.com

Cocina el conjunto durante dos minutitos más, prueba el guiso y rectifica el punto de sal si es necesario.

Sirve el guiso repartido en cuatro platos y termina decorando cada uno con un poco de perejil.

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