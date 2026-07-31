PARA 4 PERSONAS
Un guiso para chuparse los dedos: cazuela de merluza y marisco de Arguiñano
Este guiso de pescado no puede ser más completo y contundente, además, el propio Arguiñano lo considera digno de ¡restaurante de lujo!
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Karlos Arguiñano no solo te enseña la mejor receta de marisco del mundo, también te da un trucazo para no volver a cortarte nunca picando verduras y un sabio consejo para tus guisos: nunca utilices mejillones abiertos.
Ingredientes para 4 personas
1 lomo de merluza (500 g.)
12 mejillones
2 patatas medianas
1 cebolleta
1 puerro
1 zanahoria
12 langostinos
150 g. de fideos gruesos
100 g. de judías verdes
100 g. de guisantes frescos
1 l. de fumet de pescado
150 ml. de salsa de tomate
1 cucharadita de pimentón dulce
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Perejil
Paso a paso:
Empieza pelando la zanahoria y cortándola en trozos. Haz lo mismo con el puerro y la cebolleta. Calienta una cazuela amplia con 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sofríe las verduras hasta que queden bien pochadas.
A continuación, incorpora las patatas, previamente peladas y troceadas, junto con una cucharada de pimentón, un cucharón de salsa de tomate y el fumet. Cuando el caldo rompa a hervir, añade los guisantes y las judías verdes cortadas en trozos.
Incorpora los fideos y deja que se cocinen entre 10 y 12 minutos si son de los más gruesos. Cuando lleven unos 10 minutos de cocción, agrega los mejillones, los langostinos y la merluza, previamente salpimentada. Cocina todo junto durante 3 minutos más y sirve el plato bien caliente.
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