Un guiso para chuparse los dedos: cazuela de merluza y marisco de Arguiñano

Karlos Arguiñano no solo te enseña la mejor receta de marisco del mundo, también te da un trucazo para no volver a cortarte nunca picando verduras y un sabio consejo para tus guisos: nunca utilices mejillones abiertos.

Ingredientes para 4 personas

1 lomo de merluza (500 g.)

12 mejillones

2 patatas medianas

1 cebolleta

1 puerro

1 zanahoria

12 langostinos

150 g. de fideos gruesos

100 g. de judías verdes

100 g. de guisantes frescos

1 l. de fumet de pescado

150 ml. de salsa de tomate

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Paso a paso:

Empieza pelando la zanahoria y cortándola en trozos. Haz lo mismo con el puerro y la cebolleta. Calienta una cazuela amplia con 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sofríe las verduras hasta que queden bien pochadas.

Pon a pochar las verduras troceadas | antena3.com

A continuación, incorpora las patatas, previamente peladas y troceadas, junto con una cucharada de pimentón, un cucharón de salsa de tomate y el fumet. Cuando el caldo rompa a hervir, añade los guisantes y las judías verdes cortadas en trozos.

Añade el fumet | antena3.com

Incorpora los fideos y deja que se cocinen entre 10 y 12 minutos si son de los más gruesos. Cuando lleven unos 10 minutos de cocción, agrega los mejillones, los langostinos y la merluza, previamente salpimentada. Cocina todo junto durante 3 minutos más y sirve el plato bien caliente.

Añade los mejillones, los langostinos y la merluza salpimentada | antena3.com

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