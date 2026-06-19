Para 2 personas
Receta de arroz con carne de conejo y alioli, un plato irresistible de Joseba Arguiñano
El chef ha contado con la ayuda de Leonor Lavado para elaborar una receta que alimenta nada más verla.
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Es recomendable cocer los ajos antes de hacer el alioli para evitar que repitan o que el sabor resulte demasiado picante o invasivo.
Ingredientes, para 2 personas
- 200 g de arroz bomba
- ½ conejo troceado
- 4 chalotas
- ½ pimiento rojo
- ½ pimiento verde
- 1 tomate mediano
- 2 dientes de ajo
- 50 ml de vino blanco
- ½ l de caldo de carne
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta
- perejil
Para el majado
- 1 diente de ajo
- 1 rebanada de pan
- 6-8 almendras crudas
- los riñones del conejo
- el hígado del conejo
Para el alioli
- 8 dientes de ajo
- aceite de oliva virgen extra
- sal
Elaboración
Para hacer el alioli, pon 3-4 dedos de agua en un cazo. Introduce los ajos pelados y deja que hiervan durante 5 minutos. Escúrrelos, deja que se templen y ponlos en el mortero. Añade una pizca de sal y maja bien. Ve agregando aceite de oliva mientras sigues mezclando hasta que emulsione y quede una pasta gordita. Reserva.
Para el majado, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce el hígado troceado y los riñones. Agrega las almendras, el ajo pelado y la rebanada de pan. Fríe todo hasta que coja color y pásalo a un mortero. Maja hasta conseguir una pasta espesa. Reserva.
Salpimienta la carne de conejo y sofríela en la misma tartera. Cuando esté bien dorada, incorpora las hortalizas: el pimiento rojo y verde en daditos, las chalotas y los ajos pelados y finamente picados.
Sofríe el conjunto a fuego moderado durante 8-10 minutos. Ralla el tomate con ayuda de un rallador, incorpóralo y cocina durante 2-3 minutos más. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.
Añade el arroz y rehógalo un poco. Agrega el majado, sazona y mezcla bien. Vierte el caldo y deja cocinar durante 5 minutos a fuego fuerte, 5 a fuego suave y otros 5 a fuego fuerte. Retira la cazuela del fuego, tápala con un paño limpio y deja que repose durante 5 minutos.
Sirve el arroz con carne de conejo y acompaña con el alioli. Decora con una hoja de perejil.
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