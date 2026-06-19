Receta de arroz con carne de conejo y alioli, un plato irresistible de Joseba Arguiñano

Es recomendable cocer los ajos antes de hacer el alioli para evitar que repitan o que el sabor resulte demasiado picante o invasivo.

Ingredientes, para 2 personas

200 g de arroz bomba

½ conejo troceado

4 chalotas

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

1 tomate mediano

2 dientes de ajo

50 ml de vino blanco

½ l de caldo de carne

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil

Ingredientes del arroz con carne de conejo y alioli | antena3.com

Para el majado

1 diente de ajo

1 rebanada de pan

6-8 almendras crudas

los riñones del conejo

el hígado del conejo

Para el alioli

8 dientes de ajo

aceite de oliva virgen extra

sal

Ingredientes para el majado y el alioli | antena3.com

Elaboración

Para hacer el alioli, pon 3-4 dedos de agua en un cazo. Introduce los ajos pelados y deja que hiervan durante 5 minutos. Escúrrelos, deja que se templen y ponlos en el mortero. Añade una pizca de sal y maja bien. Ve agregando aceite de oliva mientras sigues mezclando hasta que emulsione y quede una pasta gordita. Reserva.

Hervir los ajos en una cazuela con agua durante cinco minutos | antena3.com

Para el majado, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce el hígado troceado y los riñones. Agrega las almendras, el ajo pelado y la rebanada de pan. Fríe todo hasta que coja color y pásalo a un mortero. Maja hasta conseguir una pasta espesa. Reserva.

Salpimienta la carne de conejo y sofríela en la misma tartera. Cuando esté bien dorada, incorpora las hortalizas: el pimiento rojo y verde en daditos, las chalotas y los ajos pelados y finamente picados.

Salpimentamos la carne de conejo y la sofreímos en la misma cazuela | antena3.com

Sofríe el conjunto a fuego moderado durante 8-10 minutos. Ralla el tomate con ayuda de un rallador, incorpóralo y cocina durante 2-3 minutos más. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.

Agregamos el vino para que se vaya reduciendo | antena3.com

Añade el arroz y rehógalo un poco. Agrega el majado, sazona y mezcla bien. Vierte el caldo y deja cocinar durante 5 minutos a fuego fuerte, 5 a fuego suave y otros 5 a fuego fuerte. Retira la cazuela del fuego, tápala con un paño limpio y deja que repose durante 5 minutos.

Sirve el arroz con carne de conejo y acompaña con el alioli. Decora con una hoja de perejil.

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