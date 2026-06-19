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Receta de arroz con carne de conejo y alioli, un plato irresistible de Joseba Arguiñano

El chef ha contado con la ayuda de Leonor Lavado para elaborar una receta que alimenta nada más verla.

arroz con carne de conejo y alioli

Receta de arroz con carne de conejo y alioli, de Joseba Arguiñano

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Julián López
Julián López
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Es recomendable cocer los ajos antes de hacer el alioli para evitar que repitan o que el sabor resulte demasiado picante o invasivo.

Ingredientes, para 2 personas

  • 200 g de arroz bomba
  • ½ conejo troceado
  • 4 chalotas
  • ½ pimiento rojo
  • ½ pimiento verde
  • 1 tomate mediano
  • 2 dientes de ajo
  • 50 ml de vino blanco
  • ½ l de caldo de carne
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta
  • perejil
Ingredientes del arroz con carne de conejo y alioli
Ingredientes del arroz con carne de conejo y alioli | antena3.com

Para el majado

  • 1 diente de ajo
  • 1 rebanada de pan
  • 6-8 almendras crudas
  • los riñones del conejo
  • el hígado del conejo

Para el alioli

  • 8 dientes de ajo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
Ingredientes para el majado y el alioli
Ingredientes para el majado y el alioli | antena3.com

Elaboración

Para hacer el alioli, pon 3-4 dedos de agua en un cazo. Introduce los ajos pelados y deja que hiervan durante 5 minutos. Escúrrelos, deja que se templen y ponlos en el mortero. Añade una pizca de sal y maja bien. Ve agregando aceite de oliva mientras sigues mezclando hasta que emulsione y quede una pasta gordita. Reserva.

Hervir los ajos en una cazuela con agua durante cinco minutos
Hervir los ajos en una cazuela con agua durante cinco minutos | antena3.com

Para el majado, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Introduce el hígado troceado y los riñones. Agrega las almendras, el ajo pelado y la rebanada de pan. Fríe todo hasta que coja color y pásalo a un mortero. Maja hasta conseguir una pasta espesa. Reserva.

Salpimienta la carne de conejo y sofríela en la misma tartera. Cuando esté bien dorada, incorpora las hortalizas: el pimiento rojo y verde en daditos, las chalotas y los ajos pelados y finamente picados.

Salpimentamos la carne de conejo y la sofreímos en la misma cazuela
Salpimentamos la carne de conejo y la sofreímos en la misma cazuela | antena3.com

Sofríe el conjunto a fuego moderado durante 8-10 minutos. Ralla el tomate con ayuda de un rallador, incorpóralo y cocina durante 2-3 minutos más. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.

Agregamos el vino para que se vaya reduciendo
Agregamos el vino para que se vaya reduciendo | antena3.com

Añade el arroz y rehógalo un poco. Agrega el majado, sazona y mezcla bien. Vierte el caldo y deja cocinar durante 5 minutos a fuego fuerte, 5 a fuego suave y otros 5 a fuego fuerte. Retira la cazuela del fuego, tápala con un paño limpio y deja que repose durante 5 minutos.

Sirve el arroz con carne de conejo y acompaña con el alioli. Decora con una hoja de perejil.

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