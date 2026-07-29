MUY COMPLETO
Alubias pintas con arroz integral de Arguiñano: todo un manjar
Si lo que buscas es un plato de cuchara contundente y con la esencia de las recetas de antes, Karlos Arguiñano ha dado con la receta ideal.
Publicidad
Un plato elaborado y completo no tiene por qué ser complicado y Karlos Arguiñano lo ha dejado claro con este pedazo de receta.
Ingredientes para 4 personas
300 g de alubias pintas (remojadas de víspera)
150 g de arroz integral
150 g de panceta curada
1 chorizo fresco (150 g)
1 morcilla de arroz (300 g)
1 cebolla
Aceite de oliva virgen extra
Sal
1 cucharadita de pimentón
1 hoja de laurel
Perejil
Paso a paso:
Coloca las alubias en una cazuela junto con el agua en la que han estado previamente en remojo. Añade el chorizo, la panceta curada y la hoja de laurel. Tapa la cazuela y ponla al fuego. Cuando el agua rompa a hervir, incorpora 100 ml de agua fría para interrumpir la ebullición. Espera a que vuelva a hervir y repite el mismo proceso añadiendo otros 100 ml de agua fría. Tapa de nuevo y cocina las alubias a fuego lento durante aproximadamente una hora.
Lava el arroz, agrégalo a la cazuela y continúa la cocción, con la cazuela tapada, durante 30 o 35 minutos más.
Mientras tanto, calienta una sartén con 2 o 3 cucharadas de aceite. Corta la cebolla en dados pequeños, incorpórala a la sartén, sazónala y cocínala a fuego lento durante unos 30 minutos. Aparta la sartén del fuego, añade el pimentón, remueve bien y vierte el sofrito en la cazuela.
Para integrarlo con las alubias, mueve la cazuela con suavidad, evitando introducir utensilios en su interior. Saca la panceta y el chorizo, córtalos en cuatro porciones cada uno y rectifica el punto de sal de las alubias. Después, quítale la piel a la morcilla, córtala en rodajas y dóralas por ambos lados en una sartén con dos cucharadas de aceite.
Reparte las alubias con arroz en cuatro platos y acompaña cada ración con un trozo de panceta, otro de chorizo y dos rodajas de morcilla. Finaliza la presentación decorando con unas hojas de perejil al gusto.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad