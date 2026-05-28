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Fideuá de calamar con huevo frito, de Karlos Arguiñano: "Una receta ideal para esta época"

Karlos Arguiñano ha elaborado una fideuá sensacional, paso a paso, sin complicaciones. "Haced este plato que no os vais a arrepentir jamás", asegura el cocinero emocionado.

Fideuá de calamar con huevo frito, de Karlos Arguiñano: "Una receta ideal para esta época"

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Aunque la receta tradicional de Gandía exige el fideo nº4 (grueso y con agujero), muchos chefs prefieren el fideo fino del nº2 para lograr una textura crujiente y delicada.

También puedes cocinar la fideuá al fuego (en lugar de en el horno) en el mismo tiempo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de fideos (nº 2)
  • 4 calamares limpios
  • 4 huevos
  • 1 cebolleta
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 40 g concentrado de tomate
  • 750 ml de caldo de marisco para fideuá
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Fideuá de calamar con huevo frito
Ingredientes Fideuá de calamar con huevo frito | antena3.com

Elaboración

Tuesta los fideos en una tartera (cazuela amplia y baja) a fuego suave, sin nada de aceite. Cuando cojan un bonito color dorado, retíralos a un plato.

Tuesta los fideos en una tartera
Tuesta los fideos en una tartera | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la misma cazuela. Pica finamente la cebolleta, pela y pica los ajos, retira el rabo y las semillas del pimiento y pícalo de manera similar. Añade todo a la cazuela, sazona y deja pochar durante 6-8 minutos, sin que las hortalizas tomen mucho color.

Corta los calamares en aros finos y trocea las aletas (reserva los tentáculos). Introdúcelos en la cazuela y cocina el conjunto durante 4-5 minutos.

Introdúcelos en la cazuela y cocina el conjunto
Introdúcelos en la cazuela y cocina el conjunto | antena3.com

Mientras se cocinan los calamares pon a calentar el caldo en una cazuela amplia.

Agrega a la cazuela de los calamares la pasta de tomate y remueve bien. Incorpora los fideos y mezcla. Vierte el caldo y vuelve a mezclar. Hornea (con el horno precalentado) a 220º C durante 6-8 minutos.

Vierte el caldo y vuelve a mezclar
Vierte el caldo y vuelve a mezclar | antena3.com

Cuando le falte un minuto a la fideuá, fríe los huevos en una sartén pequeña con abundante aceite bien caliente. Retíralos a un plato y sazónalos. Sazona los tentáculos que tenías reservados y saltéalos en la misma sartén a fuego intenso durante medio minuto.

Reparte los fideos en 4 platos hondos y corónalos con un huevo frito y un tentáculo por ración. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

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