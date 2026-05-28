Para 4 personas
Fideuá de calamar con huevo frito, de Karlos Arguiñano: "Una receta ideal para esta época"
Karlos Arguiñano ha elaborado una fideuá sensacional, paso a paso, sin complicaciones. "Haced este plato que no os vais a arrepentir jamás", asegura el cocinero emocionado.
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Aunque la receta tradicional de Gandía exige el fideo nº4 (grueso y con agujero), muchos chefs prefieren el fideo fino del nº2 para lograr una textura crujiente y delicada.
También puedes cocinar la fideuá al fuego (en lugar de en el horno) en el mismo tiempo.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de fideos (nº 2)
- 4 calamares limpios
- 4 huevos
- 1 cebolleta
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 40 g concentrado de tomate
- 750 ml de caldo de marisco para fideuá
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Tuesta los fideos en una tartera (cazuela amplia y baja) a fuego suave, sin nada de aceite. Cuando cojan un bonito color dorado, retíralos a un plato.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la misma cazuela. Pica finamente la cebolleta, pela y pica los ajos, retira el rabo y las semillas del pimiento y pícalo de manera similar. Añade todo a la cazuela, sazona y deja pochar durante 6-8 minutos, sin que las hortalizas tomen mucho color.
Corta los calamares en aros finos y trocea las aletas (reserva los tentáculos). Introdúcelos en la cazuela y cocina el conjunto durante 4-5 minutos.
Mientras se cocinan los calamares pon a calentar el caldo en una cazuela amplia.
Agrega a la cazuela de los calamares la pasta de tomate y remueve bien. Incorpora los fideos y mezcla. Vierte el caldo y vuelve a mezclar. Hornea (con el horno precalentado) a 220º C durante 6-8 minutos.
Cuando le falte un minuto a la fideuá, fríe los huevos en una sartén pequeña con abundante aceite bien caliente. Retíralos a un plato y sazónalos. Sazona los tentáculos que tenías reservados y saltéalos en la misma sartén a fuego intenso durante medio minuto.
Reparte los fideos en 4 platos hondos y corónalos con un huevo frito y un tentáculo por ración. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
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