Fideuá de calamar con huevo frito, de Karlos Arguiñano: "Una receta ideal para esta época"

Aunque la receta tradicional de Gandía exige el fideo nº4 (grueso y con agujero), muchos chefs prefieren el fideo fino del nº2 para lograr una textura crujiente y delicada.

También puedes cocinar la fideuá al fuego (en lugar de en el horno) en el mismo tiempo.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de fideos (nº 2)

4 calamares limpios

4 huevos

1 cebolleta

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

40 g concentrado de tomate

750 ml de caldo de marisco para fideuá

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Fideuá de calamar con huevo frito | antena3.com

Elaboración

Tuesta los fideos en una tartera (cazuela amplia y baja) a fuego suave, sin nada de aceite. Cuando cojan un bonito color dorado, retíralos a un plato.

Tuesta los fideos en una tartera | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en la misma cazuela. Pica finamente la cebolleta, pela y pica los ajos, retira el rabo y las semillas del pimiento y pícalo de manera similar. Añade todo a la cazuela, sazona y deja pochar durante 6-8 minutos, sin que las hortalizas tomen mucho color.

Corta los calamares en aros finos y trocea las aletas (reserva los tentáculos). Introdúcelos en la cazuela y cocina el conjunto durante 4-5 minutos.

Introdúcelos en la cazuela y cocina el conjunto | antena3.com

Mientras se cocinan los calamares pon a calentar el caldo en una cazuela amplia.

Agrega a la cazuela de los calamares la pasta de tomate y remueve bien. Incorpora los fideos y mezcla. Vierte el caldo y vuelve a mezclar. Hornea (con el horno precalentado) a 220º C durante 6-8 minutos.

Vierte el caldo y vuelve a mezclar | antena3.com

Cuando le falte un minuto a la fideuá, fríe los huevos en una sartén pequeña con abundante aceite bien caliente. Retíralos a un plato y sazónalos. Sazona los tentáculos que tenías reservados y saltéalos en la misma sartén a fuego intenso durante medio minuto.

Reparte los fideos en 4 platos hondos y corónalos con un huevo frito y un tentáculo por ración. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

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