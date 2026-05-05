Para 4 personas
Palomitas de ensaladilla, un bocado al que Arguiñano no se ha podido resistir
Karlos Arguiñano ha elaborado un pincho típico de Salamanca, Zamora, Palencia y Extremadura. Una receta con ingredientes naturales y preparada de forma casera con todo tipo de detalles.
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"Os va a recordar a la corteza del cerdo, pero son láminas de trigo deshidratadas", reconoce Karlos Arguiñano.
Rellena las palomas con la ensaladilla justo antes de servir para evitar que la humedad de la mahonesa las ablande.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 cortezas de trigo (para freír)
- 3 patatas
- 2 zanahorias
- 1 huevo
- 2 pepinillos en vinagre (grandes)
- 30 g de guisantes (cocidos)
- 100 g de bonito en aceite
- 300 g de mahonesa
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon abundante agua con sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce las patatas enteras, las zanahorias peladas y el huevo. Retira el huevo a los 10 minutos, las zanahorias a los 15-20 minutos y las patatas a los 30-35 minutos. Deja enfriar.
Pela y corta las patatas en cubitos y ponlas en un bol. Corta las zanahorias de forma similar y agrégalas. Pela y pica finamente el huevo y añádelo. Agrega los pepinillos picados, los guisantes cocidos y el bonito escurrido y desmenuzado. Sazona, incorpora la mahonesa y mezcla bien.
Calienta abundante aceite (unos 200 ml) en una sartén. Cuando esté muy caliente, ve introduciendo las cortezas de trigo de una en una. Rápidamente se hincharán, primero se cerrarán y luego se abrirán haciendo una especie de cuenco pequeño. Échales 2 ó 3 cucharadas de aceite por encima y retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina para escurrir el exceso de aceite.
Pon 2-3 cucharadas de ensaladilla sobre cada palomita frita y sirve 2 en cada plato. Decora con una hoja de perejil.
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