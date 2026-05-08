Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

Para esta receta, Karlos Arguiñano te aconseja que uses champiñones de tamaño mediano/grande, frescos y firmes. Retira los tallos y limpia los sombreros con un paño húmedo, en lugar de lavarlos directamente en agua. Así evitarás que se pongan negros.

No tires los tallos de los champiñones, puedes utilizarlos para un revuelto, rellenos, cremas…

Ingredientes, para 4 personas

24 champiñones (sólo los sombreros)

12 langostinos

3 dientes de ajo

1/2 barra de pan

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Pincho de champiñón con langostino | antena3.com

Elaboración

Para el aceite de ajo y perejil, pela los dientes de ajo, pícalos finamente y ponlos en un bol. Agrega perejil picado al gusto, sal y 3-4 cucharadas de aceite. Mezcla bien.

Lava los sombreros de los champiñones y sécalos bien.

Calienta un hilo de aceite en una plancha y coloca todos los champiñones con el hueco del tallo para abajo. Cocínalos durante 4 minutos. Dales la vuelta y con ayuda de una cucharilla rellena el hueco con el aceite de ajo y perejil. Sazona y cocínalos durante 2-3 minutos más, hasta que estén tiernos.

Dales la vuelta y con ayuda de una cucharilla rellena el hueco con el aceite de ajo y perejil | antena3.com

Pela los langostinos, dejando la colita sin pelar y retira el intestino. Sazona y cocínalos en la misma plancha con un hilo de aceite y un par de cucharadas del aceite de ajo y perejil durante 1 minuto por cada lado.

Sazona y cocina los langostinos en la misma plancha | antena3.com

Corta 12 rebanadas de pan. Coloca 2 champiñones sobre cada rebanada y pon encima un langostino. Clávale un palillo o palo de brocheta de arriba abajo.

Sirve 3 pinchos en cada plato y decora con una hojita de perejil.