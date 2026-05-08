Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

¡Magia en la cocina! Esto es lo que ha hecho Karlos Arguiñano al preparar este increíble aperitivo de champiñón con langostino. Fácil, rápido, jugoso... lo tiene todo para triunfar.

Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

Publicidad

Para esta receta, Karlos Arguiñano te aconseja que uses champiñones de tamaño mediano/grande, frescos y firmes. Retira los tallos y limpia los sombreros con un paño húmedo, en lugar de lavarlos directamente en agua. Así evitarás que se pongan negros.

No tires los tallos de los champiñones, puedes utilizarlos para un revuelto, rellenos, cremas…

Ingredientes, para 4 personas

  • 24 champiñones (sólo los sombreros)
  • 12 langostinos
  • 3 dientes de ajo
  • 1/2 barra de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Pincho de champiñón con langostino
Ingredientes Pincho de champiñón con langostino | antena3.com

Elaboración

Para el aceite de ajo y perejil, pela los dientes de ajo, pícalos finamente y ponlos en un bol. Agrega perejil picado al gusto, sal y 3-4 cucharadas de aceite. Mezcla bien.

Lava los sombreros de los champiñones y sécalos bien.

Calienta un hilo de aceite en una plancha y coloca todos los champiñones con el hueco del tallo para abajo. Cocínalos durante 4 minutos. Dales la vuelta y con ayuda de una cucharilla rellena el hueco con el aceite de ajo y perejil. Sazona y cocínalos durante 2-3 minutos más, hasta que estén tiernos.

Dales la vuelta y con ayuda de una cucharilla rellena el hueco con el aceite de ajo y perejil
Dales la vuelta y con ayuda de una cucharilla rellena el hueco con el aceite de ajo y perejil | antena3.com

Pela los langostinos, dejando la colita sin pelar y retira el intestino. Sazona y cocínalos en la misma plancha con un hilo de aceite y un par de cucharadas del aceite de ajo y perejil durante 1 minuto por cada lado.

Sazona y cocina los langostinos en la misma plancha
Sazona y cocina los langostinos en la misma plancha | antena3.com

Corta 12 rebanadas de pan. Coloca 2 champiñones sobre cada rebanada y pon encima un langostino. Clávale un palillo o palo de brocheta de arriba abajo.

Sirve 3 pinchos en cada plato y decora con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Entrantes

Publicidad

Programas

Estelar aparición de Eva González en La ruleta de la suerte ¡con regalo para todo el público!

Estelar aparición de Eva González en La ruleta de la suerte ¡con regalo para todo el público!

Jorge Fernández, a Marta: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”

Jorge Fernández, a Marta: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”

Edurne, La Voz Kids

Avance exclusivo de La Voz Kids: la talent más pequeña pisa el escenario dispuesta a sorprender

Laura Gacía, JUPOL
HANTAVIRUS

La preocupación de los sindicatos de Policía con el hantavirus: "Hasta que no recibamos órdenes sanitarias no podemos actuar"

Comuniones
COMUNIONES

¿Nos estamos volviendo locos con las comuniones?: "Este 2026 se ha llegado a los 22.000 euros"

Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte
¡No te la pierdas!

Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte

Los nueve concursantes de esta edición van a sorprendernos esta noche con números que no dejarán indiferente a nadie.

Salmón con labneh de hierbas, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Salmón con labneh de hierbas, la receta equilibrada, nutritiva y fácil de Joseba Arguiñano

El salmón es una auténtica joya para la salud, y si además lo acompañas de este queso hecho en casa que ha preparado Joseba Arguiñano, tendrás un plato equilibrado, fácil de elaborar y exquisito.

Félix Bolaños

Bolaños admite discrepancias con Iván Redondo ante su posible vuelta al PSOE: "No sé cuál será su futuro, pero seguro que será brillante"

Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

Antonio López, virólogo

El virólogo López Guerrero explica los 'supercontagiadores' de hantavirus: "Escenario perfecto para que el virus salte de una persona a otra"

Publicidad