Karlos Arguiñano: receta de empanada de pollo casera y 100% natural

Para evitar que la masa se humedezca e incluso se rompa, es importante dejar que el relleno se temple o se enfríe completamente.

Es fundamental hacer uno o varios agujeros pequeños en el centro de la tapa superior. Esto funciona como una chimenea, permitiendo que el vapor salga durante la cocción y evitando que la empanada se infle o se reblandezca por dentro.

Ingredientes, para 6-8 personas

Para la masa:

750 g de harina + 30 g para estirar

10 g de levadura fresca de panadería

3 huevos

300 ml de agua

Sal

Ingredientes para la masa | antena3.com

Para el relleno:

700 g de carne de pollo

200 g de champiñones

3 pimientos verdes

1 cebolla

8-10 pimientos de piquillo

125 ml de salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes para el relleno | antena3.com

Elaboración

Para la masa, pon el agua en un cazo y deja que se temple, sin que hierva. Añade una pizca de sal y la levadura desmenuzada. Mezcla bien. Por otro lado, bate dos huevos (reserva 1 para pintar la empanada al final) y mézclalos con la harina y el agua. Remueve hasta que se integren todos los ingredientes. Espolvorea la encimera con harina y amasa hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Ponla en un bol, cúbrela con film o con un paño de cocina limpio y deja que repose durante 1 hora aproximadamente, a temperatura ambiente, a poder ser cerca de una fuente de calor para que fermente mejor.

Remueve hasta que se integren todos los ingredientes | antena3.com

Para el relleno, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela la cebolla, retira el rabo y las semillas de los pimientos verdes y corta todo en brunoise (daditos pequeños). Introduce las hortalizas en la sartén. Agrega los piquillos troceados. Sazona y deja cocinar durante 10-12 minutos.

Sazona y deja cocinar durante 10-12 minutos | antena3.com

Lamina los champiñones, sazona y cocínalos en otra sartén con 2-3 cucharadas de aceite, hasta que pierdan el agua. Después, mézclalos con las hortalizas y deja pochar el conjunto durante 2-3 minutos más.

Calienta 2 cucharadas de aceite en la sartén donde has cocinado los champiñones. Corta el pollo en trozos pequeños, introdúcelo en la sartén, salpimienta y saltéalo a fuego fuerte durante 5 minutos aproximadamente. Escúrrelo y mézclalo con las hortalizas. Deja enfriar el relleno.

Para hacer la empanada, esparce un poco de harina en la encimera, coge la mitad de la masa y estírala con un rodillo. Extiéndela en la bandeja del horno (cubierta con papel de horno), de manera que sobresalga de la bandeja para luego poder cerrarla. Extiende sobre esta base las hortalizas y el pollo.

Extiende sobre esta base las hortalizas y el pollo | antena3.com

Esparce por encima la salsa de tomate. Estira la otra parte de la masa y extiéndela sobre el relleno, cerrando o cosiendo los bordes hacia adentro. Bate el tercer huevo y, con ayuda de una brocha, pinta la parte superior de la empanada. Haz unos pequeños cortes en el centro para que respire. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 20 minutos (10 minutos con calor por arriba y por abajo y 10 minutos con horno solo por abajo). Vigila el horno de vez en cuando. Cuando esté dorada y al punto, retírala y sírvela en porciones con una hoja de perejil.