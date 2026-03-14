¡Perfectos para el fin de semana!
Arguiñano: 5 aperitivos fáciles y rápidos a los que no te podrás resistir
El momento del aperitivo es algo muy típico de nuestra gastronomía. Un preludio perfecto a una gran comida, y cuando más se disfruta es durante el fin de semana: con tiempo y rodeados de los nuestros.
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Toda comida que comience con un aperitivo previo, es un éxito seguro y rotundo. Por suerte, Karlos Arguiñano nos ha enseñado multitud de recetas de aperitivos y entrantes que quitan el sentido.
La mejor forma de disfrutarlo es con tiempo y con buena compañía, por eso el fin de semana se presenta como una buena oportunidad para exprimir y disfrutar todo el proceso: desde la elaboración hasta la posterior degustación.
Aquí te presentamos una serie de aperitivos a los que nadie se puede resistir:
Fritos de jamón y queso
Esta receta de fritos de jamón y queso le llegaba a Karlos Arguiñano desde Navarra. El cocinero quedó tan impresionado que aseguró que iba a hacerla con sus nietos. ¡Así de fácil y divertida tiene que ser la elaboración!
Paté de pimiento y berenjena
¡Perfecto para veganos y vegetarianos! Barato, sabroso, bajo en calorías, rico en fibra y vitamina C, versátil y muy fácil de preparar. En definitiva, este paté de berenjena y pimiento que ha elaborado Karlos Arguiñano, lo tiene todo para triunfar.
Huevos rellenos
Los huevos rellenos son un clásico fácil y delicioso que además puede ser súper nutritivo si usamos estos ingredientes tan sabrosos y saludables. ¡Prueba y verás!
Brochetas de salmón, melón y langostinos
La mezcla de mariscos con fruta y pescado hace que tengas un plato muy equilibrado: energético, ligero, y con beneficios que van desde el corazón hasta la piel. Si eres amante del pescado, tienes que probar esta sencilla receta de brochetas de salmón, melón y langostinos.
Bocados de queso de cabra con cebolla confitada
Es una receta facilísima, con una combinación de sabores increíble. Pero recuerda que a la hora de tostar el pan hay que estar muy atento porque es fácil que de un momento a otro se queme.
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