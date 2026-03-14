Arguiñano: 5 aperitivos fáciles y rápidos a los que no te podrás resistir

Toda comida que comience con un aperitivo previo, es un éxito seguro y rotundo. Por suerte, Karlos Arguiñano nos ha enseñado multitud de recetas de aperitivos y entrantes que quitan el sentido.

La mejor forma de disfrutarlo es con tiempo y con buena compañía, por eso el fin de semana se presenta como una buena oportunidad para exprimir y disfrutar todo el proceso: desde la elaboración hasta la posterior degustación.

Aquí te presentamos una serie de aperitivos a los que nadie se puede resistir:

Fritos de jamón y queso

Esta receta de fritos de jamón y queso le llegaba a Karlos Arguiñano desde Navarra. El cocinero quedó tan impresionado que aseguró que iba a hacerla con sus nietos. ¡Así de fácil y divertida tiene que ser la elaboración!

Paté de pimiento y berenjena

¡Perfecto para veganos y vegetarianos! Barato, sabroso, bajo en calorías, rico en fibra y vitamina C, versátil y muy fácil de preparar. En definitiva, este paté de berenjena y pimiento que ha elaborado Karlos Arguiñano, lo tiene todo para triunfar.

Huevos rellenos

Los huevos rellenos son un clásico fácil y delicioso que además puede ser súper nutritivo si usamos estos ingredientes tan sabrosos y saludables. ¡Prueba y verás!

Brochetas de salmón, melón y langostinos

La mezcla de mariscos con fruta y pescado hace que tengas un plato muy equilibrado: energético, ligero, y con beneficios que van desde el corazón hasta la piel. Si eres amante del pescado, tienes que probar esta sencilla receta de brochetas de salmón, melón y langostinos.

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada

Es una receta facilísima, con una combinación de sabores increíble. Pero recuerda que a la hora de tostar el pan hay que estar muy atento porque es fácil que de un momento a otro se queme.