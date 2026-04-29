Sigue la cuarta gala de Mask Singer en directo: llegan las últimas máscaras invitadas

El plató más espectacular de la televisión se prepara para una noche decisiva. Arturo Valls vuelve a dar la bienvenida Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio con el marcador de aciertos todavía a cero y la presión por estrenar el casillero.

Esta noche conoceremos las nuevas pistas de Pizza, Jirafa y Bocata de calamares, pero también descubriremos qué se traen entre manos las últimas máscaras invitadas.

Desde el hambre de victoria de Planta carnívora hasta la energía electrizante de Tortuga o la sofisticación de Mejillón, estas tres incorporaciones llegan dispuestas a quedarse y pelear por la máscara de oro. ¿Estamos ante otro bombazo inolvidable? ¡Te esperamos esta noche!