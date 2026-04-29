Minuto a minuto
Sigue la cuarta gala de Mask Singer en directo: llegan las últimas máscaras invitadas
Esta noche conoceremos a las últimas máscaras que completan el elenco de esta quinta temporada.
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El plató más espectacular de la televisión se prepara para una noche decisiva. Arturo Valls vuelve a dar la bienvenida Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio con el marcador de aciertos todavía a cero y la presión por estrenar el casillero.
Esta noche conoceremos las nuevas pistas de Pizza, Jirafa y Bocata de calamares, pero también descubriremos qué se traen entre manos las últimas máscaras invitadas.
Desde el hambre de victoria de Planta carnívora hasta la energía electrizante de Tortuga o la sofisticación de Mejillón, estas tres incorporaciones llegan dispuestas a quedarse y pelear por la máscara de oro. ¿Estamos ante otro bombazo inolvidable? ¡Te esperamos esta noche!
El histórico doblete de Chanclas: ¡Eran Trancas y Barrancas!
Todavía nos duele la cara de reír tras el último programa. Nadie vio venir que bajo el dúo más veraniego de la edición se escondían las estrellas de El Hormiguero. Trancas y Barrancas hicieron historia en el plató con un desenmascaramiento que quedará para el recuerdo.
¡Día de estrenos y regresos! La cuarta gala de Mask Singer ya está aquí
Arturo Valls vuelve a tomar el mando en una noche decisiva. Hoy cerramos el círculo de las incorporaciones con las últimas tres máscaras invitadas de la temporada. La tensión es máxima... ¿Quiénes lograrán mantener su secreto bajo llave una semana más?
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