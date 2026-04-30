Puro magnetismo bajo el mar: Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

Mejillón ha aterrizado en el programa con un brillo especial y una actitud que ha dejado al jurado pegado a sus asientos. Para su gran puesta de largo, ha demostrado que tiene ritmo en cada una de sus valvas y que no teme a los grandes retos atreviéndose con una canción de Lady Gaga.

Esta nueva identidad promete convertirse en uno de los grandes desafíos de la temporada. Su soltura y elegancia sobre el escenario apuntan a alguien muy acostumbrado a la exposición pública y al mundo del espectáculo, pese a que Ruth Lorenzo está convencida de que no es “ni artista ni cantante”.

¿Estamos ante una estrella internacional o ante un talento nacional con un dominio total del pop? Descubre el espectacular debut de Mejillón y empieza a hacer tus propias apuestas.