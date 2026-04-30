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MASK SINGER: Cayetana Guillén Cuervo y Tomás Roncero, desenmascarados en la cuarta gala

Actuación | Programa 4

Puro magnetismo bajo el mar: Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

La sofisticación y el ritmo se dan la mano en el estreno de esta nueva máscara de Mask Singer, que ha demostrado una seguridad aplastante bajo los focos.

Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

Puro magnetismo bajo el mar: Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

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Mejillón ha aterrizado en el programa con un brillo especial y una actitud que ha dejado al jurado pegado a sus asientos. Para su gran puesta de largo, ha demostrado que tiene ritmo en cada una de sus valvas y que no teme a los grandes retos atreviéndose con una canción de Lady Gaga.

Esta nueva identidad promete convertirse en uno de los grandes desafíos de la temporada. Su soltura y elegancia sobre el escenario apuntan a alguien muy acostumbrado a la exposición pública y al mundo del espectáculo, pese a que Ruth Lorenzo está convencida de que no es “ni artista ni cantante”.

¿Estamos ante una estrella internacional o ante un talento nacional con un dominio total del pop? Descubre el espectacular debut de Mejillón y empieza a hacer tus propias apuestas.

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Antena 3» Programas» Mask Singer

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Programas

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

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Mejillón divide a los investigadores de Mask Singer

¿Deportista, modelo o actriz? Mejillón divide a los investigadores de Mask Singer

Mejillón llega a Mask Singer un debut inolvidable

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Mejillón, un amante del esquí lesionado: “Un molusco robusto como yo nunca se rinde”
Pistas | Programa 4

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Los investigadores están muy perdidos con Tortuga: “Quiere despistar”
Investigación | Programa 4

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Tortuga rompe los mitos sobre su lentitud con una actuación electrizante
Actuación | Programa 4

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El espíritu del rock más festivo ha invadido el programa con la llegada de una Tortuga a Mask Singer que ha puesto a todo el mundo en pie.

Tortuga, “el terror de la Super Bowl”, afirma ser fan de Raffaella Carrà en sus pistas
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El fútbol americano ha aterrizado en Mask Singer de la mano de Tortuga, quien afirma ser fan absoluto de Raffaella Carrà en sus pistas.

Ruth Lorenzo hace dudar a Ana Milán con Planta carnívora y las investigadoras se enfrentan: “Yo no copio teorías”

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Planta carnívora actúa en Mask Singer con un tema de Ana Mena en su estreno

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Planta carnívora llega “hambrienta” a Mask Singer y pretende “zamparse a todas las máscaras”

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