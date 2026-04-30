Los investigadores están muy perdidos con Tortuga: “Quiere despistar”

La actuación de Tortuga ha sido pura magia (de Oz); sin embargo, los investigadores andan muy perdidos. De hecho, el propio Juan y Medio afirma que la interpretación de ‘Fiesta pagana’ ha sido puramente “para despistar”.

Vista la confusión de los investigadores, Arturo Valls ha dado paso a la pista extra de esta nueva máscara. “Para arrasar, hay que moverse en todo tipo de aguas”, ha afirmado Tortuga; lo cual parece haber despertado ciertas sospechas en Ana Milán.

Ha sido la primera en analizar las pistas originales para lanzar su veredicto, abogando así por Miguel Ángel Muñoz. Boris Izaguirre ha recuperado la conexión con Raffaella Carrà de la que hablaba Tortuga para señalar a nada menos que Moncho Borrajo.

Juan y Medio, aún despistado, no se ha querido quedar sin lanzar su propia teoría y su elección encaja perfectamente con todos los indicios dados hasta ahora: Rappel. Ruth Lorenzo ha puesto el broche final e intenta remontar esos dos puntos menos que tiene en su marcador para elegir a Joaquín del Betis. ¿Quién crees que esconde Tortuga? ¡Dale play al vídeo para sacar tus propias teorías!