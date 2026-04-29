La infanta Sofía cumple 19 años: cómo ha evolucionado la hija menor de los reyes

La infanta Sofía de Borbón celebra este 29 de abril sus 19 años, un momento simbólico que marca un punto de inflexión en su trayectoria dentro de la Casa Real. Nacida en 2007, la hija menor de Felipe VI y Letizia Ortiz ha vivido gran parte de su vida bajo el foco mediático, aunque durante años mantuvo un perfil más discreto que el de su hermana.

Sin embargo, en los últimos tiempos, su papel ha evolucionado de forma evidente. De acompañante en actos oficiales ha pasado a ganar espacio propio. Su naturalidad, cercanía y complicidad con Leonor han contribuido a reforzar una imagen renovada de la institución.

En este artículo vamos a recordar los momentos más importantes en la vida de la infanta Sofía, desde su nacimiento hasta la actualidad, pasando por todos aquellos recuerdos que la corona española guarda con mucho cariño.

Infanta Sofía | Gtres

Nacimiento y bautizo

La infanta Sofía de Borbón nació el 29 de abril de 2007 en Madrid, convirtiéndose en la segunda hija de Felipe VI y Letizia Ortiz. Su llegada amplió la familia real y despertó una enorme expectación mediática desde el primer momento.

Felipe VI, Letizia y Leonor, con la infanta Sofía recién nacida | Gtres

Meses después, fue bautizada en el Palacio de la Zarzuela en una ceremonia cargada de simbolismo, tradición y gran seguimiento público, que marcó su primera aparición oficial ante la sociedad.

Bautizo de la infanta Sofía | Gtres

Proclamación de Felipe VI

Con solo siete años, en 2014, la infanta Sofía de Borbón vivió uno de los momentos más históricos de su infancia: la proclamación de su padre, Felipe VI, como rey tras la abdicación de Juan Carlos I.

Desde el balcón del Palacio Real y en los actos oficiales, Sofía comenzó a familiarizarse con el foco público, protagonizando junto a su hermana, Leonor de Borbón, una de sus primeras apariciones de gran relevancia institucional.

Día de la proclamación de Felipe VI como rey tras la abdicación de Juan Carlos I | Gtres

Primer acto oficial

Ese mismo año, en 2014, la infanta Sofía empezó a dar sus primeros pasos en la vida institucional acompañada de sus padres, Felipe VI y Letizia Ortiz, en distintos actos oficiales.

Entre ellos destacó su presencia en una actividad de carácter militar, donde, pese a su corta edad, comenzó a familiarizarse con el protocolo y la exposición pública, iniciando así una progresiva incorporación a la agenda de la Casa Real.

Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía en un acto militar | Gtres

Primera comunión

En mayo de 2015, Sofía de Borbón recibió la primera comunión en Madrid, en una ceremonia de carácter familiar celebrada con discreción pero seguida al detalle por los medios de comunicación.

El acto, que reunió a la familia real, reforzó la imagen pública de la infanta en una etapa aún temprana de su vida, en la que comenzaba a ser reconocida por la ciudadanía y la Casa Real.

La familia real el día de la comunión de la infanta Sofía | Gtres

Una gran presencia

En 2021, la infanta dio un paso significativo en su proyección pública al participar en varios actos oficiales con un papel más visible, acompañando a su hermana, la princesa de Asturias, y a sus padres.

A pesar de su juventud, se mostró cómoda ante la atención mediática, con una actitud natural y segura que llamó la atención por la soltura con la que empezó a desenvolverse en el entorno institucional y parlamentario.

Infanta Sofía | Gtres

Estudios en Gales y graduación

Siguiendo la senda marcada por su hermana, la menor de la familia cursó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales, un centro reconocido por su enfoque internacional y multicultural.

La infanta Sofía en Gales | Gtres

Durante esta etapa, la hija menor de los reyes vivió una experiencia académica y personal fuera de España que reforzó su autonomía. Su graduación, en mayo de 2025, puso el broche final a este periodo clave, marcando el cierre de una etapa decisiva en su educación y el inicio de una nueva fase en la corona española.

La infanta Sofía el día de su graduación en Gales, junto a sus padres | Gtres

El X aniversario del reinado

En 2024, durante las celebraciones del décimo aniversario del reinado de Felipe VI, la infanta Sofía tuvo una presencia especialmente visible en varios actos oficiales.

Su participación, cada vez más natural y segura, reflejó el aumento progresivo de su implicación en la agenda institucional de la Casa Real, consolidando su papel como uno de los rostros jóvenes de la monarquía junto a su hermana.

El día del décimo aniversario del reinado de Felipe VI | Gtres

Primer acto oficial en solitario

La infanta Sofía dio un paso decisivo en su proyección pública al realizar su primer acto oficial en solitario el 13 de diciembre de 2024, con la entrega de los premios del Concurso de Fotografía Objetivo Patrimonio.

La infanta Sofía en su primer acto en solitario, la entrega de los premios del Concurso de Fotografía Objetivo Patrimonio | Gtres

Este debut tuvo lugar antes de cumplir la mayoría de edad, marcando el inicio de un papel más activo dentro de la agenda institucional de la Casa Real Española. Posteriormente, ya en una etapa más madura, ha continuado consolidando su presencia institucional con actos como la visita a la Fundación ONCE del Perro Guía en Madrid a inicios de este 2026.

La infanta Sofía en su visita a la Fundación ONCE del Perro Guía en Madrid | Gtres

Mayoría de edad

El 29 de abril de 2025, la infanta Sofía de Borbón cumplió los 18 años, un hito decisivo que marca su paso a la mayoría de edad y formaliza su posición dentro de la Corona. Un momento que abrió una nueva etapa en su vida pública, en la que se esperaba una mayor visibilidad y un papel institucional más definido.

Desde entonces, la infanta ha iniciado un periodo de transición en el que compagina su formación con una presencia aún puntual, en un proceso gradual de adaptación a sus nuevas responsabilidades y a su rol dentro de la monarquía.