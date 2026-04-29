El rey Carlos III llama a la "reconciliación" con EE.UU y defiende la OTAN y Donald Trump contesta: "Un discurso magnífico. Me dio mucha envidia"

Dardo tras dardo, en un discurso histórico ante el Congreso de los Estados Unidos. Carlos III llamó ante el Senado estadounidense a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración Trump. Subrayó que ambos comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria". El monarca recordó que Londres y Washington han "luchado hombro con hombro" en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la de Afganistán, y afirmó que "esa misma determinación inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y de su valiente pueblo, con el fin de asegurar una paz verdaderamente justa y duradera".

Además, el monarca sacó pecho por la OTAN tras los últimos ataques que ha recibido la organización por parte del mandatario estadounidense. "La OTAN está comprometida con la defensa mutua, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo seguros a Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes". Asimismo, recordó que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 de defensa colectiva tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El discurso del monarca es un discurso histórico, el primero que ha pronunciado en el Senado de EE.UU. un monarca británico desde el de Isabel II en 1991. La segunda jornada del viaje de Carlos III y Camila se ha cerrado con una cena de Estado en la que se sirvió un menú de alta cocina y una selección de vinos estadounidenses, una velada organizada por la primera dama Melania Trump. La cena fue acompañada por un programa musical a cargo de agrupaciones militares y una decoración de flores de primavera.

Carlos III fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca y al más puro estilo Trump, el presidente elogió el discurso del monarca en el Congreso para a continuación bromear diciendo que se sentía "celoso". "Dio un discurso magnífico. Me dio mucha envidia". Tras las fotografías oficiales, el presidente y el monarca británico mantuvieron una breve conversación antes de dirigirse al interior de la Casa Blanca, en una jornada marcada por los actos de la visita de Estado y el fortalecimiento de los lazos entre Washington y Londres.

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