Descubre el espectacular casting de La caja amarilla, el nuevo programa de Antena 3

Antena 3 mantiene su firme apuesta por los grandes formatos que arrasan internacionalmente. Por ello, inicia las grabaciones de La Caja Amarilla, adaptación de The Box, uno de los programas revelación de los últimos años, siendo el formato estrenado en el año 2025 que cuenta con más adaptaciones en todo el planeta. Un nuevo programa que une riesgo, aventura, estrategia y espectacularidad y en el que 12 estrellas del mundo de la televisión, el deporte, la moda, la música o las redes sociales, entre otros ámbitos, deberán enfrentarse a todo tipo de retos que desconocen previamente.

Este nuevo gran éxito internacional llega a España con Manel Fuentes como maestro de ceremonias, y con un espectacular casting integrado por importantes celebrities que arrasan en sus respectivos ámbitos laborales y que ahora, se enfrentarán a inesperados retos cuando salgan de sus icónicas cajas amarillas en cada una de las entregas del programa. Ninguno de ellos ni a dónde van ni lo que les espera en el nuevo gran formato de Antena 3.

Juls Janeiro, Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago son los concursantes de La Caja Amarilla. Ellos protagonizarán este novedoso formato que une el reality y el game show.

En cada entrega del programa, al abrirse las puertas, se encuentran en medio de un desafío completamente inesperado que deben entender y resolver sin instrucciones previas, pistas ni contexto. Todos conviven en una base fija donde se forjan alianzas y rivalidades.

La Caja Amarilla es una producción de Atresmedia en colaboración con Fremantle España.

Un gran éxito internacional

The Box se ha convertido en pocos meses en un gran éxito y en una auténtica revelación televisiva en todo el planeta: es el formato estrenado en 2025 que cuenta con más adaptaciones internacionales.

Se estrenó con gran éxito de audiencia en enero de 2025 en Noruega (TV2), convirtiéndose en el estreno más visto del canal y siendo renovado por una segunda temporada que llegará próximamente. Un éxito que se ha replicado en otros países como Dinamarca (TV2), donde el programa también ha triunfado cerrando su primera temporada con máximo de audiencia y contando con una segunda tanda ya en marcha y en Finlandia (Nelonen), donde también ha sido un verdadero éxito.

Además, están ya en marcha nuevas adaptaciones en Reino Unido (ITV1), Países Bajos (RTL4), Francia (TF1), Bélgica (VTM) y Suecia (TV4). Lo que hace que en muy poco tiempo ‘The Box’ se haya consolidado como uno de los grandes éxitos globales del último año.

Así es la mecánica de La Caja Amarilla

12 famosos son los protagonistas de La Caja Amarilla. Ellos deben enfrentarse a todo tipo de desafíos sin conocer ningún tipo de información previa sobre ellos. Cada episodio presenta dos pruebas (una individual y otra grupal) y un duelo final. En cada entrega, el perdedor del duelo final abandona la competición. En el episodio final, cuatro concursantes se enfrentan en los últimos desafíos, y solo uno se llevará el gran premio final de 50.000 euros.