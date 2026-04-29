Muere en Alicante un hombre tras caer de un balcón en el que estaba haciendo arreglos

Un hombre de 76 años murió el pasado martes 28 de abril por un posible accidente en la localidad alicantina de El Campello. El hombre se encontraba haciendo arreglos en un balcón, cuando cayó al vacío, tal y como ha podido confirmar la Guardia Civil.

Los agentes y servicios de emergencias recibieron el aviso a las 13:50 horas por el hallazgo de un cadáver en la vía pública, concretamente en la calle Almadraba, donde se presentaron para examinar el lugar del suceso.

Murió en el acto

Aunque no se ha podido determinar la altura desde la que se ha precipitado el varón, la Guardia Civil ha indicado que la altura de la que cayó era considerable.

Las primeras informaciones anuncian que el hombre murió prácticamente en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Además, también se ha podido conocer que todo apunta a que la causa de la caída podría ser un accidente ocasionado mientras hacía arreglos en un balcón.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso, mientras se analizan todas las hipótesis posibles sobre lo ocurrido.

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