¡A ritmo de rock! Tortuga rompe los mitos sobre su lentitud con una actuación electrizante

Una de las grandes sorpresas de la noche ha llegado con Tortuga, la nueva máscara invitada que ha irrumpido con el himno ‘Fiesta Pagana’. Rompiendo con cualquier estereotipo sobre la lentitud de su especie, ha montado una revolución que ha puesto al público a saltar desde el primer acorde.

Su llegada al programa ha sido absolutamente electrizante, dejando tras de sí una nube de misterio y una energía que ha tardado en disiparse. El jurado no podía creer el despliegue de energía rockera que ha inundado el plató llevando a la propia Ruth Lorenzo a darlo todo desde la mesa de investigación.

¿Qué famoso se habrá atrevido a enfundarse el caparazón para regalarnos este momento tan épico? Si te has perdido la actuación más gamberra de la gala, ahora puedes verla completa aquí.