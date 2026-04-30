Ruth Lorenzo hace dudar a Ana Milán con Planta carnívora y las investigadoras se enfrentan: “Yo no copio teorías”
Planta carnívora decía que venía a devorar al resto de las máscaras y, por el momento, ya ha devorado el escenario de Mask Singer. Ahora es el turno de los investigadores de delatar a la celebridad bajo esta máscara tan voraz.
El show de Planta carnívora en Mask Singer ha demostrado con creces que esta máscara no está de paso. Viene con todo y los investigadores ya han plantado sus teorías en forma de semillas. Pero… ¿Llegarán a dar flor?
Ana Milán se ha levantado muy convencida de quién era la persona tras Planta carnívora; sin embargo, cuando sus compañeros le han dicho que efectivamente esta máscara es cantante, ha optado por sentarse. Esto ha dado paso a la pista extra, que ha terminado de confundir tanto a Ana como a Ruth Lorenzo: “No olvidaré nunca la celebración de mi 16 cumpleaños”
La cantante ha relacionado esta pista con las fiestas de cumpleaños en México y ha apostado por Mónica Naranjo. Sin embargo, Boris le ha recordado que dichas fiestas son de “quinceañera”, aunque esto no ha hecho cambiar de opinión al periodista sobre el país en cuestión, señalando así a Paulina Rubio como Planta carnívora.
Juan y Medio ha arriesgado optando por Ana Mena, ya que esto significaría que la celebridad habría interpretado su misma canción sobre el escenario. Ana finalmente se ha decantado por Cayetana Guillén Cuervo, su excuñada y amiga. ¿Alguno habrá acertado? Revive este momento dando play al vídeo de arriba.
