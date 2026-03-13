Alcachofas con almejas en salsa verde: una receta nutritiva, ligera y rápida de Karlos Arguiñano

Si quieres, puedes cocer las alcachofas enteras (quítales el tallo y algunas hojas exteriores). Una vez tiernas, se pelan con facilidad y el corazón sale perfecto.

Ingredientes, para 4 personas

12 alcachofas

600 g de almejas de cultivo

4 lonchas de panceta ibérica

2 dientes de ajo

1 cucharada de harina

50 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Pon a calentar abundante agua con sal en la olla rápida.

Limpia y pela las alcachofas. Retira las hojas exteriores, corta las puntas y los tallos y redondéalas por la parte inferior. Introdúcelas en la olla, tapa y deja que se cocinen durante 4 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Apaga el fuego y espera a abrir la olla hasta que baje la presión. Escurre las alcachofas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina. Córtalas por la mitad. Cuela el caldo y resérvalo.

Pon 2 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica la panceta, introdúcela en la cazuela y deja que se dore. Pela los ajos, pícalos finamente e introdúcelos en la cazuela. Sofríelos hasta que empiecen a tomar color. Añade la harina y rehógala durante 1 minuto aproximadamente.

Vierte el vino blanco y deja que evapore el alcohol (1 minuto más). Vierte un par de cucharones del caldo de cocción de las alcachofas y menea la cazuela para obtener una salsa ligada. Introduce las almejas. Cuando empiecen a abrirse, incorpora las alcachofas. Espolvorea con perejil picado, tapa y cocina el conjunto durante 5 minutos.

Sirve las alcachofas con almejas en un plato hondo y decora el plato con una hojita de perejil.