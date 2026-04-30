¿Deportista, modelo o actriz? Mejillón divide a los investigadores de Mask Singer

Con un outfit que efectivamente podría llevar Lady Gaga (como bien ha señalado Ruth Lorenzo), Mejillón se ha ganado el aplauso del público de Mask Singer. Los investigadores se han puesto en el acto en marcha para valorar quién está bajo la máscara y ya han lanzado sus teorías.

“En el bailoteo, tengo algo de experiencia” ha sido la última pista extra de la noche y Boris Izaguirre ha sido el primero en plantear su hipótesis. Se ha decantado por una mujer mediterránea, pero amante de las alturas: Mónica Pont. Ana, por su parte, se ha ido por el mundo del deporte y se ha decantado por Paula Badosa.

Juan y Medio ha hecho un repaso general de todas las pistas para dar coherencia a su veredicto: Carolina Marín. Ruth Lorenzo ha tenido que ayudar a su compañera Ana, enredada con sus pulseras, antes de presentar su apuesta, eligiendo finalmente a Eva González.

El jurado tiene claro que hay una mujer bajo Mejillón; no obstante, todo puede suceder en Mask Singer 13. Hasta saber más, revisita el vídeo y teje tus propias teorías.