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EN DIRECTO: Vive la cuarta gala de Mask Singer, con dos nuevas estrellas desenmascaradas

Desenmascaramiento

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

Otra gran sorpresa en Mask Singer: el periodista deportivo ha sido el primer desenmascarado en cuarta gala

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

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Otra noche de sorpresas en Mask Singer. Esta vez, hemos visto salir de debajo de una de nuestras máscaras a uno de los periodistas deportivos más populares del país. El plató ha alucinado al ver salir a Tomás Roncero bajo la máscara de Bocata de Calamares.

Después de volver a demostrar su carisma sobre el escenario, esta vez interpretando una versión muy marchosa de Princesas, de Pereza, nuestro Bocata ha demostrado ser todo un símbolo de Madrid.

Aunque nacido en Ciudad Real, Tomás Roncero es, por su defensa a ultranza del Real Madrid, uno de los símbolos de la capital. ¡Con razón nos hablaba de rivalidades con otros bocatas…!

Nuestros investigadores han estado despistados con la identidad de máscara. Algunos hablaban de Bustamante, otros de Juan del Val y quizás lo más cerca haya sido nombrar a Iker Casillas. ¡Madridista sí que era nuestro Bocata!

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