Receta de fritos de jamón y queso, de Arguiñano: "La voy a hacer este fin de semana con mis nietos"

Si haces mas cantidad, siempre puedes guardar en el congelador para otra ocasión.

Lo que está claro es que esta receta es perfecta para cocinar con los más pequeños de la casa.

Ingredientes, para 4 personas

600 ml de leche

70 g de Harina

40 g. de Mantequilla

4 Lonchas de Jamón cocido

10 Lonchas de Queso para fundir

Harina, huevo batido y pan rallado (para rebozar)

80 g de rúcula

Aceite de oliva virgen extra

Nuez moscada

Sal

Perejil

Ingredientes Fritos de jamón y queso | antena3.com

Elaboración

Para hacer la bechamel, calienta en una cazuela la mantequilla y 30 ml aceite, 4, agrega la harina y cocínala (removiéndola con una varilla). Vierte la leche poco a poco y mezcla bien. Añade sal, una pizca de nuez moscada rallada y 2 lonchas de queso troceadas, remueve hasta que quede todo bien integrado.

Añade sal, una pizca de nuez moscada rallada y 2 lonchas de queso troceadas | antena3.com

Engrasa un recipiente cuadrado o rectangular con un poco de mantequilla, vierte la mitad de la bechamel y extiende bien con una espátula.

Cubre con dos lonchas jamón cocido y encima 4 lonchas de queso. Coloca las otras 2 lonchas de jamón cocido encima del queso y termina con las últimas lonchas de queso. Vierte el resto de la bechamel cubriendo todo. Tapa con film de cocina a piel y deja atemperar. Una vez frío guardar en la nevera 2-3 horas.

Coloca las otras 2 lonchas de jamón cocido encima del queso | antena3.com

Corta la masa bien fría en cuadrados y pasa por harina, huevo y pan rallado.

En una sartén con abundante aceite bien caliente, fríe las porciones hasta que queden bien doradas y retira a un plato con papel de absorbente.

Fríe las porciones hasta que queden bien doradas | antena3.com

Aliña la rúcula con aceite y sal. mezcla bien.

Sirve 3 fritos de jamón y queso en el plato y acompaña con la ensalada de rúcula. Decora con unas hojas de perejil.