Receta de fritos de jamón y queso, de Arguiñano: "La voy a hacer este fin de semana con mis nietos"
Karlos Arguiñano ha quedado tan sorprendido con esta receta que le pide Laia desde Navarra, que quiere hacerla también con sus nietos porque cree que les va a encantar.
Si haces mas cantidad, siempre puedes guardar en el congelador para otra ocasión.
Lo que está claro es que esta receta es perfecta para cocinar con los más pequeños de la casa.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 ml de leche
- 70 g de Harina
- 40 g. de Mantequilla
- 4 Lonchas de Jamón cocido
- 10 Lonchas de Queso para fundir
- Harina, huevo batido y pan rallado (para rebozar)
- 80 g de rúcula
- Aceite de oliva virgen extra
- Nuez moscada
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para hacer la bechamel, calienta en una cazuela la mantequilla y 30 ml aceite, 4, agrega la harina y cocínala (removiéndola con una varilla). Vierte la leche poco a poco y mezcla bien. Añade sal, una pizca de nuez moscada rallada y 2 lonchas de queso troceadas, remueve hasta que quede todo bien integrado.
Engrasa un recipiente cuadrado o rectangular con un poco de mantequilla, vierte la mitad de la bechamel y extiende bien con una espátula.
Cubre con dos lonchas jamón cocido y encima 4 lonchas de queso. Coloca las otras 2 lonchas de jamón cocido encima del queso y termina con las últimas lonchas de queso. Vierte el resto de la bechamel cubriendo todo. Tapa con film de cocina a piel y deja atemperar. Una vez frío guardar en la nevera 2-3 horas.
Corta la masa bien fría en cuadrados y pasa por harina, huevo y pan rallado.
En una sartén con abundante aceite bien caliente, fríe las porciones hasta que queden bien doradas y retira a un plato con papel de absorbente.
Aliña la rúcula con aceite y sal. mezcla bien.
Sirve 3 fritos de jamón y queso en el plato y acompaña con la ensalada de rúcula. Decora con unas hojas de perejil.
