Para 4 personas
Anchoas en cazuela con fritada de puerro, de Arguiñano: "Una forma muy curiosa de prepararlas"
Karlos Arguiñano prepara unas "anchoas en cazuela con un fondo de puerro, un chorro de vino blanco y una presentación extraordinaria".
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No uses cubiertos para remover las anchoas, dale un meneo suave a la cazuela para que el aceite ligue con los jugos del pescado, pero sin romperlas.
Ingredientes, para 4 personas
- 32 anchoas
- 4-8 rebanadas de pan de hogaza
- 3 puerros
- 1 cebolleta
- 3 dientes de ajo
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cayena
- Perejil
Elaboración
Coloca las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno y hornéalas (con el horno precalentado) a 200ºC durante 10 minutos aproximadamente, hasta que se doren bien por los dos lados. Retira y reserva.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja), corta la cebolleta y los puerros en juliana fina e introdúcelos en la cazuela. Pela y pica finamente 2 ajos y agrégalos. Sazona y añade la cayena. Mezcla bien y deja pochar a fuego moderado durante 15 minutos aproximadamente. Retira la guindilla.
Limpia las anchoas, retirándoles la cabeza y las tripas. Sazona y colócalas en la cazuela de la fritada. Vierte el vino blanco. Tapa y deja que se cocinen durante 4 minutos aproximadamente.
Pela el otro ajo y frota con él las rebanadas de pan.
Sirve 8 anchoas por ración. Acompaña con la fritada y con una o dos rebanadas de pan por persona. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
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