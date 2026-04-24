Anchoas en cazuela con fritada de puerro, de Arguiñano: "Una forma muy curiosa de prepararlas"

No uses cubiertos para remover las anchoas, dale un meneo suave a la cazuela para que el aceite ligue con los jugos del pescado, pero sin romperlas.

Ingredientes, para 4 personas

32 anchoas

4-8 rebanadas de pan de hogaza

3 puerros

1 cebolleta

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cayena

Perejil

Ingredientes Anchoas en cazuela con fritada de puerro | antena3.com

Elaboración

Coloca las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno y hornéalas (con el horno precalentado) a 200ºC durante 10 minutos aproximadamente, hasta que se doren bien por los dos lados. Retira y reserva.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja), corta la cebolleta y los puerros en juliana fina e introdúcelos en la cazuela. Pela y pica finamente 2 ajos y agrégalos. Sazona y añade la cayena. Mezcla bien y deja pochar a fuego moderado durante 15 minutos aproximadamente. Retira la guindilla.

Mezcla bien y deja pochar a fuego moderado | antena3.com

Limpia las anchoas, retirándoles la cabeza y las tripas. Sazona y colócalas en la cazuela de la fritada. Vierte el vino blanco. Tapa y deja que se cocinen durante 4 minutos aproximadamente.

Sazona y colócalas en la cazuela de la fritada | antena3.com

Pela el otro ajo y frota con él las rebanadas de pan.

Sirve 8 anchoas por ración. Acompaña con la fritada y con una o dos rebanadas de pan por persona. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.