¿Qué pasó con Neverland? El polémico rancho de Michael Jackson donde invitaba a niños a su zoo o parque de atracciones

El fenómeno de Michael ha llegado a los cines batiendo todos los récords. La película sobre el Rey del Pop se ha convertido ya en el mejor estreno de un biopic en la historia tras recaudar 217 millones de dólares. Este éxito masivo ha despertado de nuevo la curiosidad sobre los escenarios reales que marcaron la biografía del artista, especialmente su famoso y polémico rancho Neverland.

Rancho Neverland de Michael Jackson | Gtres

Sin embargo, el estreno no ha estado exento de críticas por parte de quienes consideran que la película evita los aspectos más oscuros del cantante. Dan Reed, director de Leaving Neverland, ha denunciado que la producción ignora las demandas por abuso infantil, centrando el foco en los aspectos más amables de su trayectoria.

Zoo del rancho Neverland de Michael Jackson | Gtres

Neverland fue concebido por Jackson como un "cuento de hadas viviente" que incluía un parque de atracciones y su propio zoológico. Sin embargo, el punto de inflexión para la propiedad ocurrió en noviembre de 2003, cuando más de 50 agentes de policía allanaron el rancho para investigar la naturaleza de la relación del cantante con un menor de 13 años.

Aunque Jackson fue absuelto de todos los cargos en 2005, el artista juró no regresar jamás: “Odio este lugar. No quiero volver a verlo nunca más”, confesó a su hermana La Toya, quien recoge esta declaración en su libro Starting Over (2011).

Parque de atracciones del rancho Neverland de Michael Jackson | Cordon Press

Según informa The Wall Street Journal, en la actualidad el rancho pertenece al multimillonario Ron Burkle, quien lo adquirió en 2020 por 22 millones de dólares, una cifra muy inferior a su valor original.

Aunque la propiedad ha intentado desvincularse de su pasado recuperando el nombre de Sycamore Valley Ranch (el nombre que tenía la propiedad cuando Paul McCartney se la presentó a Michael Jackson a finales de los años 80).

Esa sombra oscura persiste mientras nuevas voces acusan al biopic de lavar la imagen del artista, dejando claro que el legado de Neverland sigue siendo uno de los capítulos más difíciles de cerrar en la historia del rey del pop.