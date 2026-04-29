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¿Dónde está el dinero del 'caso mascarillas'? "Ese dinero no va a aparecer nunca"

El juicio por el 'caso mascarilla' reúne este miércoles a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos declarando en el banquillo.

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Laura Simón
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El juicio por el 'caso Mascarillas' llega a un punto clave. Este miércoles se espera una jornada maratoniana de más de 14 horas como la del lunes. Hoy es el turno de los tres acusados y todos se juegan mucho. El primero en declarar será Víctor de Aldama, después será el turno de Koldo García y por último José Luis Ábalos.

Una de las incógnitas es dónde está parte del dinero de la presunta trama. La periodista Elisa Beni señala que aunque no se haya recuperado el dinero, si queda probado que ese dinero llegó puede ser señal de que está escondido por el momento y no ha aparecido. Sin embargo, eso no significa que no se haya cometido el delito, resuelve.

"Tío, no me jodas que te has gastado 400.000 euros en un año"

El periodista y colaborador de Espejo Público Javier Caraballo va un paso más allá y afirma que hay parte de ese dinero que no aparecerá nunca. "Hay un mensaje de Koldo a Ábalos en el que le dice: "Tío, no me jodas que te has gastado 400.000 euros en un año. Ese dinero no va a aparecer".

Recuerda Caraballo que cuando Víctor de Aldama comenzó a hablar de Jéssica y del piso que Ábalos le pagaba a su amante era 2024. Ahora, dos años después el proceso ha seguido adelante y José Luis Ábalos está sentado en el banquillo pese a que en aquel momento Pedro Sánchez desacreditaba las palabras de Aldama diciendo: "Menuda inventada". "Lo de Aldama hoy puede tener más credibilidad porque él admitió el delito y esto ante un tribunal es importante", destaca.

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