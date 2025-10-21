Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano: paté de pimiento y berenjena, un aperitivo bajo en calorías y a tope de vitamina C

Karlos Arguiñano ha preparado su propio paté para presentar como aperitivo o acompañamiento de otras comidas. Esta receta, además de barata y fácil, es rica en fibra y vitamina C, lo que te ayudará a una mejor digestión entre otras cosas.

El paté que hemos preparado hoy está elaborado sólo con hortalizas por lo que es perfecto para veganos y vegetarianos.

Barato, sabroso, bajo en calorías, rico en fibra y vitamina C, versátil y muy fácil de preparar. En definitiva, este paté de berenjena y pimiento que ha elaborado Karlos Arguiñano, lo tiene todo para triunfar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 berenjenas
  • 1 pimiento morrón
  • 1 cabeza de ajo
  • 1 barra de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Lava las berenjenas, retírales el tallo y extiéndelas sobre una bandeja de horno. Lava el pimiento y colócalo al lado. Pon también la cabeza de ajos. Riega las hortalizas con un poco de aceite y sazónalas.

Hornéalas a 190º durante 35-40 minutos. Retira la bandeja del horno y espera que se templen. Pela las hortalizas y retira las semillas del pimiento.

Trocéalas, ponlas en una picadora, sazónalas, riégalas con un poco de aceite (1 cucharada) y tritúralas bien. Introduce el paté en una manga pastelera y resérvalo.

Corta el pan en rebanadas finas, extiéndelas sobre una bandeja de horno y tuéstalas a 190º durante 4-5 minutos.

Corta la punta de la manga pastelera y reparte el paté sobre las rebanadas de pan. Sirve 3 en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.

Programas

