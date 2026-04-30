Planta Carnívora devora el plató en su imponente estreno al son de Ana Mena

¡Cuidado, que muerde! Planta Carnívora ha hecho su entrada triunfal en Mask Singer interpretando ‘Madrid City’ de Ana Mena. Con una energía desbordante y una coreografía que ha dejado sin aliento al jurado, esta nueva máscara ha demostrado conocer perfectamente los códigos del pop actual.

Su debut ha sido una auténtica explosión de color y pétalos, sembrando las primeras dudas razonables sobre su identidad. La seguridad con la que se ha movido entre los bailarines apunta a alguien que sabe lo que es triunfar ante las masas y dominar las tendencias.

“¡La conozco!”, ha dicho Ana Milán al poco tiempo de escuchar su voz por primera vez. La planta más famosa de la televisión ya está aquí y puedes ver su arrollador estreno ahora mismo.