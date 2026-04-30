Actuación | Programa 4
Planta Carnívora devora el plató en su imponente estreno al son de Ana Mena
La máscara recién llegada ha aparecido pisando fuerte y ha revolucionado a los investigadores de Mask Singer con su despliegue de energía.
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¡Cuidado, que muerde! Planta Carnívora ha hecho su entrada triunfal en Mask Singer interpretando ‘Madrid City’ de Ana Mena. Con una energía desbordante y una coreografía que ha dejado sin aliento al jurado, esta nueva máscara ha demostrado conocer perfectamente los códigos del pop actual.
Su debut ha sido una auténtica explosión de color y pétalos, sembrando las primeras dudas razonables sobre su identidad. La seguridad con la que se ha movido entre los bailarines apunta a alguien que sabe lo que es triunfar ante las masas y dominar las tendencias.
“¡La conozco!”, ha dicho Ana Milán al poco tiempo de escuchar su voz por primera vez. La planta más famosa de la televisión ya está aquí y puedes ver su arrollador estreno ahora mismo.
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