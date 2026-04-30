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EN DIRECTO: Tomás Roncero, primer desenmascarado de la cuarta gala de Mask Singer

Actuación | Programa 4

Planta Carnívora devora el plató en su imponente estreno al son de Ana Mena

La máscara recién llegada ha aparecido pisando fuerte y ha revolucionado a los investigadores de Mask Singer con su despliegue de energía.

Planta carnívora actúa en Mask Singer con un tema de Ana Mena en su estreno

Planta Carnívora devora el plató en su imponente estreno al son de Ana Mena

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¡Cuidado, que muerde! Planta Carnívora ha hecho su entrada triunfal en Mask Singer interpretando ‘Madrid City’ de Ana Mena. Con una energía desbordante y una coreografía que ha dejado sin aliento al jurado, esta nueva máscara ha demostrado conocer perfectamente los códigos del pop actual.

Su debut ha sido una auténtica explosión de color y pétalos, sembrando las primeras dudas razonables sobre su identidad. La seguridad con la que se ha movido entre los bailarines apunta a alguien que sabe lo que es triunfar ante las masas y dominar las tendencias.

“¡La conozco!”, ha dicho Ana Milán al poco tiempo de escuchar su voz por primera vez. La planta más famosa de la televisión ya está aquí y puedes ver su arrollador estreno ahora mismo.

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

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Programas

Planta carnívora actúa en Mask Singer con un tema de Ana Mena en su estreno

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Planta carnívora llega “hambrienta” a Mask Singer y pretende “zamparse a todas las máscaras”

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¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

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Investigación | Programa 4

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Jirafa derrocha romanticismo y agilidad con el clásico ‘No puedo vivir sin ti’
Actuación | Programa 4

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Bocata de calamares genera división entre los investigadores sobre su identidad en Mask Singer
Investigación | Programa 4

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Bocata de calamares saca su lado rockero y conquista Mask Singer al ritmo de ‘Princesas’
Actuación | Programa 4

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