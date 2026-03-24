Mini cruasanes de salmón y queso, de Arguiñano: "Os animo a hacer esta receta porque es flipante"

Si tienes en casa cruasanes del día anterior la mejor forma de revivirlos es abrirlos, rellenarlos de algo salado (queso, salmón, tocineta, pavo…) y pasarlos por la sandwichera o el horno. La grasa de la mantequilla se reactivará y quedarán como frescos.

Ingredientes, para 4 personas

1 lámina rectangular de hojaldre

100 g de salmón ahumado en lonchas

100 g de queso en lonchas

1 huevo

1 cucharada de semillas de amapola

50 g de rúcula

1 chorrito de vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Mini cruasanes de salmón y queso | antena3.com

Elaboración

Corta la lámina de hojaldre por la mitad a lo largo y pon un trozo encima del otro. Corta 6 triángulos y sepáralos (te saldrán 12 triángulos).

Parte las lonchas de queso y las de salmón ahumado en trozos más pequeños que el hojaldre. Estira un poco cada triángulo (con las manos) y coloca encima de cada uno un trozo de salmón y un trozo de queso. Enrolla la masa, empezando por la parte más ancha hasta la punta. Para conseguir los cuernitos del cruasán, dobla las puntas hacia el centro.

Enrolla la masa, empezando por la parte más ancha hasta la punta | antena3.com

Cubre una bandeja de horno con un trozo de papel de hornear y coloca los cruasanes encima. Bate el huevo en un bol, y con ayuda de un pincel, pinta los hojaldres. Espolvoréalos con las semillas de amapola.

Bate el huevo en un bol, y con ayuda de un pincel, pinta los hojaldres | antena3.com

Hornea los cruasanes (con el horno precalentado) a 200ºC durante 15 minutos, hasta que estén dorados. Deja que se templen.

Aliña la rúcula con sal, vinagre y aceite de oliva. Mezcla bien.

Sirve 3 cruasanes en cada plato y acompáñalos con la ensalada de rúcula. Decora los platos con unas hojas de perejil.