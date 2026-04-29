Profesores, padres y alumnos se rebelan contra la entrada de mossos en institutos: "Menos policía y más educación"

Menos policía y más educación. Así protestas profesores, padres y alumnos ante la decisión de integrar a Mossos en los institutos. Los profesores lo tienen claro. Varios profesores aseguran a Antena 3 Noticias que no quieren que dentro del instituto esté presente la figura de un policía..

Reconocen que faltan profesionales pero de otro tipo. Añaden que necesitan más profesionales dedicados directamente en la educación y el servicio docente. No consideran que la presencia policial reduzca conflictos, que consideran propios y cotidianos de cualquier centro educativo.

Parecido opinan los alumnos, que consideran que la figura policial es negativa. Los alumnos consideran que con esta decisión les estigmatizan y señalan.

Así es el plan piloto de Educación

Este plan piloto de Educación tiene la intención de desplegar los Mossos en 13 institutos. Fuentes del Departament d'Educació confirman que los policías empezarán a desplegarse esta semana y asegura que "todos los centros participantes se han adherido al programa voluntariamente".

Decenas de personas han protestado frente a los dos institutos de máxima complejidad de L’Hospitalet, el Eugeni d’Ors y el Margarida Xirgu, escogidos por el Govern para "integrar" mossos de paisano en el marco de una prueba piloto con otros 11 centros para "mejorar la convivencia". Un plan que nace rodeado de polémica.

Los docentes movilizados insisten en que la conflictividad social que vive el alumnado "no se arregla poniendo policías, sino solucionando los problemas sociales y garantizando la igualdad de oportunidades".

Las asambleas de trabajadores de ambos centros han emitido un comunicado conjunto en que rechazan la prueba piloto del Govern y defienden que ya cuentan con "profesionales cualificados para acompañar al alumnado y gestionar situaciones complejas", como los integradores y educadores sociales, además de los orientadores.

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