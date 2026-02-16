Antena3
Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

La madre de Umay y Uras está decidida a pedir un crédito al banco y Çagla la anima a perseguir su sueño.

Patri Bea
Han pasado 64 días desde que Evren dejó Estambul sin despedirse de Bahar. Durante todo este tiempo, la médico ha intentado reorganizar su vida y parece haber ilusionado con un nuevo proyecto: montar su propia clínica.

Bahar le cuenta a Çagla que ha tenido pesadillas durante toda la noche, ya que teme que el banco no le conceda el préstamo que necesita para montar su negocio. Su mejor amiga cree que eso es buena señal y está convencida de que le darán el dinero que pida.

Las dos amigas miran fijamente a uno de los cuadros que tienen colgado en la pared y Bahar se pone nostálgica y un poco negativa, pero Çagla en seguida le levanta el ánimo para que tenga el mejor de los días.

Renacer está a punto de llegar a su fin y Bahar todavía tendrá que enfrentarse a varias sorpresas. ¡No te pierdas el episodio de esta noche, después de En tierra lejana en Antena 3! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

