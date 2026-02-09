Antena3
Para 4 personas

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta fácil y saludable acompañada de salsa Aurora. Una salsa de origen francés que utilizaban para introducir esta verdura a los niños.

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano

Para que sea una salsa aurora auténtica, debe ser más ligera que una masa de croquetas, pero más densa que una crema.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 coliflor
  • 1/2 l de leche
  • 125 ml de salsa de tomate
  • 25 g de harina
  • 100 g de queso mozzarella
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Coliflor gratinada con salsa Aurora
Ingredientes Coliflor gratinada con salsa Aurora

Elaboración

Pon abundante agua a hervir en una cazuela grande. Separa los ramilletes de la coliflor, límpialos e introdúcelos en la cazuela. Sazona, tapa y deja que se cocinen durante 15-18 minutos, hasta que estén tiernos. Escurre y reserva.

Sazona, tapa y deja que se cocinen
Sazona, tapa y deja que se cocinen

Para la bechamel, pon 2 cucharadas de aceite en una cazuela, añade la harina y rehógala durante 1 minuto aproximadamente. Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover. Sazona y cocina durante 15-18 minutos, hasta conseguir una bechamel ligera. Para convertirla en salsa aurora, añade la salsa de tomate y mezcla bien.

Añade la salsa de tomate y mezcla bien
Añade la salsa de tomate y mezcla bien

Coloca los ramilletes de coliflor en una fuente apta para el horno. Cubre con la salsa aurora y espolvorea por encima el queso rallado. Gratina durante 4-5 minutos (hasta que se dore el queso).

Reparte en 4 platos la coliflor gratinada con su salsa, espolvorea por encima perejil picado y decora con unas hojitas de perejil.

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"

