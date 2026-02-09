Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"

Para que sea una salsa aurora auténtica, debe ser más ligera que una masa de croquetas, pero más densa que una crema.

Ingredientes, para 4 personas

1 coliflor

1/2 l de leche

125 ml de salsa de tomate

25 g de harina

100 g de queso mozzarella

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Pon abundante agua a hervir en una cazuela grande. Separa los ramilletes de la coliflor, límpialos e introdúcelos en la cazuela. Sazona, tapa y deja que se cocinen durante 15-18 minutos, hasta que estén tiernos. Escurre y reserva.

Para la bechamel, pon 2 cucharadas de aceite en una cazuela, añade la harina y rehógala durante 1 minuto aproximadamente. Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover. Sazona y cocina durante 15-18 minutos, hasta conseguir una bechamel ligera. Para convertirla en salsa aurora, añade la salsa de tomate y mezcla bien.

Coloca los ramilletes de coliflor en una fuente apta para el horno. Cubre con la salsa aurora y espolvorea por encima el queso rallado. Gratina durante 4-5 minutos (hasta que se dore el queso).

Reparte en 4 platos la coliflor gratinada con su salsa, espolvorea por encima perejil picado y decora con unas hojitas de perejil.