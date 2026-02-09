Para 4 personas
Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta fácil y saludable acompañada de salsa Aurora. Una salsa de origen francés que utilizaban para introducir esta verdura a los niños.
Para que sea una salsa aurora auténtica, debe ser más ligera que una masa de croquetas, pero más densa que una crema.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 coliflor
- 1/2 l de leche
- 125 ml de salsa de tomate
- 25 g de harina
- 100 g de queso mozzarella
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon abundante agua a hervir en una cazuela grande. Separa los ramilletes de la coliflor, límpialos e introdúcelos en la cazuela. Sazona, tapa y deja que se cocinen durante 15-18 minutos, hasta que estén tiernos. Escurre y reserva.
Para la bechamel, pon 2 cucharadas de aceite en una cazuela, añade la harina y rehógala durante 1 minuto aproximadamente. Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover. Sazona y cocina durante 15-18 minutos, hasta conseguir una bechamel ligera. Para convertirla en salsa aurora, añade la salsa de tomate y mezcla bien.
Coloca los ramilletes de coliflor en una fuente apta para el horno. Cubre con la salsa aurora y espolvorea por encima el queso rallado. Gratina durante 4-5 minutos (hasta que se dore el queso).
Reparte en 4 platos la coliflor gratinada con su salsa, espolvorea por encima perejil picado y decora con unas hojitas de perejil.
