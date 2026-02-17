Antena3
Hoy, Los Chunguitos presentarán su vuelta a los escenarios en El Hormiguero

El mítico grupo musical volverá a estar en el programa para hablar de su regreso a los escenarios como trío.

Los Chunguitos en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Los Chunguitos, uno de los nombres más emblemáticos de la música española, que visitan el programa para hablar de su regreso a los escenarios. Tras una larga trayectoria y un sinfín de éxitos, el grupo inicia una nueva etapa con una formación muy especial: han vuelto a ser un trío como en sus inicios, conformado por Enrique, Juan y José.

Durante la entrevista, repasarán algunos de los momentos más destacados de su carrera, recordarán anécdotas de su historia en la música y explicarán cómo afrontan esta nueva etapa juntos sobre los escenarios. Una visita cargada de recuerdos, emoción y el carisma que siempre ha caracterizado a uno de los grupos más populares del país.

Sobre ellos

Los Chunguitos es un grupo musical formado por los hermanos Salazar. Con un estilo que mezcla rumba, flamenco y música popular, se convirtieron en uno de los grandes referentes de los años 80 y 90. Sus canciones han pasado de generación en generación, consolidándolos como uno de los grupos más queridos de la música española.

