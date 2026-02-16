Antena3
La crisis de Cañita Brava: de ganar millones a compartir piso con 5 personas para costearse su enfermedad

Fue uno de los cómicos y actores más prolíficos de los años 90, pero recientemente ha atravesado problemas económicos que aún arrastra. Hoy, Cañita Brava nos cuenta cómo es su situación actual.

Cañita Brava

Cañita Brava fue un referente del humor de los años 90 y 2000 y, según él, uno de los cómicos mejor pagados. Sin embargo, esa bonanza se acabó repentinamente en 2022, cuando confesó estar casi en la indigencia.

Compartiendo piso y sin apenas ingresos, Cañita se vio ahogado económicamente. La pandemia no le permitía actuar y confiesa que se gastó todo lo que tenía en viajes, mujeres y en el juego. "Gané dinero, pero lo malgasté", desvela.

Hoy, Cañita Brava nos cuenta cómo es su situación actual y cómo ha vivido estos últimos años de crisis económica. El cómico nos abre las puertas de su casa, una vivienda en A Coruña donde convive con otras cinco personas.

Sumado a la crisis económica, Cañita Brava afronta una situación delicada de salud. El cómico padece un cáncer de colon que también le supone un gasto adicional, pero elige ser positivo.

Cañita cobra 450 euros de pensión y paga 247 euros de alquiler, sumado a una medicación para tratarse de su enfermedad. Una situación que choca de frente con el éxito que un día vivió.

