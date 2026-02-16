Antena3
“Es la hostia”: Hovik Keuchkerian disfruta de un "milagro de la ciencia" en El Hormiguero

Un imán de neodimio y líquido ferrofluido bastan para crear un líquido-sólido que atraviesa la mano del cómico.

Hovik Keuchkerian juega con la escultura ferroluida de Marron: “es la hostia eh”

Marta García
Hovik Keuchkerian ha pisado el plató de El Hormiguero con su estilo tranquilo y su voz inconfundible. Durante la charla, ha repasado experiencias de su vida y su carrera, dejando una entrevista intensa y muy auténtica.

Tras la entrevista, Marron ha llegado dispuesto a sorprender al invitado. El equipo ha preparado un "milagro de la ciencia" creado en base a los ferrofluidos con el que el invitado se ha quedado atónito.

"Es la hostia", ha dicho Hovik mientras jugaba con el material que parece sacado de una película de ciencia ficción. ¡No te lo pierdas!

