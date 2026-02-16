Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Francesco Mazzoleni, joven ciclista italiano de 18 años, atropellado mientras entrenaba

El ciclista del Goodshop Team perdía la vida este domingo tras ser arrollado por un vehículo en Barzana, cerca de Palazzago, localidad de la provincia de Bérgamo.

Francesco Mazzoleni, en una imagen de archivo

Francesco Mazzoleni, en una imagen de archivoIG: Goodshopteam_official

Luto y consternación en el ciclismo con la trágica muerte de Francesco Mazzoleni, joven ciclista italiano de 18 años del Goodshop Team, que perdía la vida tras ser arrollado por un vehículo mientras entrenaba cerca de su cara en Barzana, localidad de la provincia de Bérgamo. Su equipo ha lamentado la terrible noticia, subrayando que "Francesco Mazzoleni nos deja demasiado pronto".

"Es un domingo muy triste para nosotros. Nuestro Francesco Mazzoleni nos deja demasiado pronto. Atropellado mientras entrenaba en las calles de su casa, haciendo lo que más amaba. Todos nos mantenemos unidos en doloroso silencio, alrededor de la familia de Francesco. Siempre llevaremos con nosotros tu sonrisa y el impulso que te llevó a perseguir tu sueño", señala el Goodshop Team en sus redes sociales.

Lo que se sabe del trágico accidente mortal de Francesco Mazzoleni

Tuttobiciweb, medio italiano especializado en ciclismo, ofrece más detalles sobre la trágica muerte de Francesco Mazzoleni e informa que "fue embestido" mientras entrenaba "en la carretera provincial 175, alrededor de las 14:30" del domingo 15 de febrero. El citado medio explica que el joven ciclista italiano perdió la vida tras ser atropellado, según las primeras reconstrucciones, por un Ford Focus que al parecer era "conducido por un hombre de treinta años de Madone, que dio negativo en alcohol". El vehículo iba en dirección contraria a Francesco Mazzoleni y "la colisión fue especialmente violenta".

"Mazzoleni fue lanzado de su bicicleta haciendo un vuelo de varios metros y su bicicleta se partió en dos. Tanto el coche como la bicicleta fueron incautados por las autoridades judiciales", informa Tuttobiciweb.

Agentes de la Policía de Tráfico de Bérgamo, un coche médico y una ambulancia de la Cruz Azul de Almenno San Salvatore se trasladador al lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de Francesco Mazzoleni.

El joven ciclista de 18 años comenzó a competir en las fila del Alleno, donde permaneció durante 4 años, y luego se trasladó a la UC Osio Sotto, donde compitió en la categoría de estudiantes, y después en Travel Service como junior. El funeral por Francesco Mazzoleni se celebrará el miércoles 18 de febrero en la Iglesia Parroquial de Gromlongo di Palazzago.

