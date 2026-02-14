Antena3
Perfecto para vinagretas

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue

Karlos Arguiñano ha elaborado una vinagreta diferente con cebolla fresca y crujiente. No te pierdas este truco de cocina infalible para que tus vinagretas destaquen por encima de todo.

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue

Todos conocemos la cebolla frita crujiente, pero esta cebolla no necesita ser frita. Se trata de cebolla fresca ¡y crujiente! ¿Cómo lo hace?

Karlos Arguiñano ha preparado una vinagreta muy especial para acompañar la presa ibérica de cerdo salteada. El resultado ha sido una receta muy fácil de elaborar que parece traída de un restaurante de lujo.

El toque de honor se lo otorga con esta cebolla fresa crujiente que tú también puedes conseguir en casa con un truco de cocina que es exageradamente simple. ¡No te pierdas el vídeo!

Truco de Arguiñano para quitar la piel del bacalao

El truco de Arguiñano para quitarle la piel al bacalao: “Se desprende sin ningún problema”

