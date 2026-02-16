Antena3
Mejores momentos | 16 de febrero

Alejandro logra rectificar a tiempo en el ¿Dónde Están?: ¡un pleno suspirando!

El concursante ha resuelto el panel cuando ya sólo le quedaban cuatro segundos, tras haber fallado en el cara o cruz de los dos últimos números en su turno anterior.

Alberto Mendo
Alejandro sigue aprendiendo a cogerle el truco al ¿Dónde Están? y ha vuelto a hacer pleno, por segundo programa consecutivo. Eso sí, esta vez ha sufrido un poco más porque, en un turno en el que estaba a punto de completar el panel, ha fallado al elegir el penúltimo número. Lo importante es que ha sumado los 20 segundos en juego, ya que Francisco ha pinchado, y ha compensado con creces su fallo en La Pista por no haber escuchado nunca ‘Lo malo’.

La ‘puñalada’ de Alejandro y Francisco a Roberto Leal: “Lo cruel ha sido no acertar esta canción”

Con palabras escondidas que empezaban por P y terminaban en E, lo que supone un extra de dificultad en una prueba ya de por sí complicada, el equipo azul ha ido descifrando el panel poco a poco. Ha sido un buen trabajo en equipo entre Miguel Lago, Minerva Piquero y Alejandro, aunque la victoria se ha resistido hasta casi el último instante.

Parecía que el concursante iba a dejar el panel resuelto con bastante margen, pero ha terminado suspirando al hacer pleno en el último turno posible. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

