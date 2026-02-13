Para 4 personas
Arguiñano, sobre las setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile: "Para un aperitivo perfecto"
Para elaborar estas setas shimeji en tempura con salsa crispy de chile, si no tienes todos los ingredientes, no pasa nada. Con los que tengas te resultará increíblemente fácil de preparar.
En esta ocasión, hemos utilizado setas shimeji, pero puedes utilizar cualquier otra seta que te guste: enokis, rebozuelos, angulas del monte…
Ingredientes, para 4 personas
Para las setas shimeji en tempura:
- 150 g de setas shimeji
- 120 g de harina
- 60 g de harina de maíz refinada
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 cucharada de pimentón picante
- 1 cucharada de ajo en polvo
- 1 cucharada de cebolla en polvo
- 1 cucharada de orégano
- 200 ml de agua con gas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la salsa crispy de chile:
- 4 cucharadas de mahonesa
- 1 cebolleta picada
- 1 cucharadita de cayena en polvo
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de jengibre en polvo
- Ralladura y zumo de 1 lima
- 1 cucharadita de salsa de soja
- 1 cucharadita de semillas de sésamo
- Sal
Elaboración
Para la tempura, pon todos los ingredientes secos en un bol: la harina, la harina de maíz, el pimentón dulce y picante, el ajo, la cebolla, el orégano y una pizca de sal. Vierte poco a poco el agua con gas bien fría, sin parar de remover, hasta conseguir una pasta densa.
Corta las raíces de las setas shimeji y sepáralas de una en una. Sumérgelas en la tempura (es importante hacerlo nada más prepararla para que se mantenga bien fría) y remueve para que queden bien pringadas.
Calienta abundante aceite en una sartén e incorpora las setas, en varias tandas (para que no se peguen unas con otras). Deja que se frían a fuego vivo, hasta que queden bien crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.
Para la salsa crispy, pon la mahonesa en un bol. Introduce la cebolleta picada y mezcla bien. Agrega la cayena, el ajo, el jengibre, la ralladura y el zumo de la lima, la salsa de soja, las semillas de sésamo y una pizca de sal (si quieres). Mezcla bien.
Reparte las setas en tempura en 4 platos y acompaña con la salsa crispy. Decora con perejil.
