El humor absurdo en España tiene un nombre que ha traspasado las fronteras del paso del tiempo. Y es que Los Chanantes no saben de generaciones, tampoco de límites cuando se trata de comedia. Una realidad que ha quedado perfectamente plasmada en el primer episodio de Rafaela y su loco mundo, ya disponible en atresplayer.

La sitcom trae de vuelta a los precursores del anti-humor de la manera más exagerada posible. El guion de Aníbal Gómez adapta su propia novela, El alucinante mundo de Rafaella Mozarrella, y Ernesto Sevilla se sienta en la silla del director para dar vida a unos personajes que bien hacen honor al nombre de la serie.

Cartel Rafaela y su loco mundo | atresplayer

Ingrid García-Jonsson, el propio Aníbal Gómez, Carlos Areces y Joaquín Reyes encabezan un grupo de adolescentes que pasan el rato en la casa de un científico loco, encarnado por Arturo Valls, y su mujer, Carmen Ruiz. Una casa que bien recordarán aquellos que se aprendieron de memoria el ya mítico canto "vivo con tu madre, en un castillo"; sketch que protagonizó Reyes allá por el año 2008.

Y es que la acción se vuelve a situar en una vivienda que, de convencional, tiene muy poco. Allí, en su día, Reyes se vestía de payaso con "pijama de lino" para "a veces traerlo gordo" y "a veces traerlo fino". Un homenaje a uno de los clips más hilarantes del programa original que, casi dos décadas después, se siente tan fresco como lo era el "pingüino" al que tanto saludaban por aquel entonces.

Viajes en el tiempo envueltos en el más puro surrealismo, el metalenguaje llevado al extremo y escenas que funcionan tanto de hilo narrativo como mini sketches hacen que Rafaela y su loco mundo se convierta en un nuevo universo destinado a ganarse su espacio en la historia de la comedia española.

Ninguno de los programas de estos cómicos buscaba el beneplácito de todo el mundo. Siempre han jugado sus propias reglas sin pedir ni permiso ni perdón. Por eso, es una suerte que la sitcom mantenga esta misma esencia que revolucionó el humor en su día y que pretende volver a hacerlo en forma de serie original por la que apuesta y gana atresplayer.

Rafaela y su loco mundo, con Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Ingrid García Jonsson y Carlos Areces | Pedro Valdezate

Nada tiene sentido y buscárselo es el peor error que puede cometer el espectador. Es un viaje psicotrópico en el que conviene relajarse para simplemente ver hasta dónde puede llegar. Unas aventuras que hacen de lo cutre su mejor arma, aflorando una creatividad pocas veces vista en la pequeña pantalla patria.

Cada domingo, llega un nuevo episodio a atresplayer hasta completar su primera temporada de ocho capítulos. Rafaela y su loco mundo ya ha mostrado sus primeras cartas y, quienes echaban de menos la era dorada del post-humor, tienen a su alcance una baraja repleta de Jokers para sorprenderse semana tras semana.