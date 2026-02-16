En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

En Tierra Lejana ha conseguido una media de 1.055.000 seguidores, con un 9,7% de cuota y 2,4 millones de espectadores únicos, imponiéndose al resto de ofertas de la noche.

Tras el estreno de En Tierra Lejana, la cadena ha ofrecido una nueva entrega de Una nueva vida, que firma un 12,6%, su mejor cuota histórica, con cerca de 800.000 seguidores de media y 1,2 millones de espectadores únicos.

Así comienza En tierra lejana

De un día para otro, la vida de Alya da un giro radical. Su marido, Boran Albora, muere en un trágico accidente y todo cambia para ella y su hijo. Cumpliendo su última voluntad, Alya viaja desde Alaska hasta Mardin, la tierra natal de Boran, sin imaginar que ese viaje lo cambiará todo.

Al llegar, se encuentra con una familia muy tradicional, de costumbres turcas arraigadas y muy diferente a la forma de vida a la suya. En la mansión Albora, las normas se imponen sobre los sentimientos.

Alya descubre que Boran no era el hombre que creía. Su pasado en Mardin esconde una doble vida y un motivo muy oscuro por el que decidió marcharse. ¿Qué harías si el amor de tu vida hubiera estado sosteniéndose sobre una mentira? ¿Fue realmente un accidente la muerte de Boran o una venganza?