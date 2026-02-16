Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias domingo

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

En la noche del domingo, Antena 3 ha estrenado su nueva apuesta de ficción, En tierra lejana y lo hace líder y como la oferta estelar más vista.

En tierra lejana

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

En Tierra Lejana ha conseguido una media de 1.055.000 seguidores, con un 9,7% de cuota y 2,4 millones de espectadores únicos, imponiéndose al resto de ofertas de la noche.

Tras el estreno de En Tierra Lejana, la cadena ha ofrecido una nueva entrega de Una nueva vida, que firma un 12,6%, su mejor cuota histórica, con cerca de 800.000 seguidores de media y 1,2 millones de espectadores únicos.

Así comienza En tierra lejana

De un día para otro, la vida de Alya da un giro radical. Su marido, Boran Albora, muere en un trágico accidente y todo cambia para ella y su hijo. Cumpliendo su última voluntad, Alya viaja desde Alaska hasta Mardin, la tierra natal de Boran, sin imaginar que ese viaje lo cambiará todo.

Alya y Cihan

Al llegar, se encuentra con una familia muy tradicional, de costumbres turcas arraigadas y muy diferente a la forma de vida a la suya. En la mansión Albora, las normas se imponen sobre los sentimientos.

Alya descubre que Boran no era el hombre que creía. Su pasado en Mardin esconde una doble vida y un motivo muy oscuro por el que decidió marcharse. ¿Qué harías si el amor de tu vida hubiera estado sosteniéndose sobre una mentira? ¿Fue realmente un accidente la muerte de Boran o una venganza?

Nare

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

En tierra lejana

En tierra lejana triunfa en su estreno, líder y lo más visto de la noche del domingo

Cihan
A las 23:00 horas

La vida de Cihan, en peligro por una herida de bala: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Cihan Deniz
Mejores momentos | 15 de febrero

Cihan Deniz sueña con parecerse a su tío sin saber que su destino ya está decidido

Carol Rovira
Entrevista

Carol Rovira defiende a Daniela en Perdiendo el juicio: “Creo firmemente en su inocencia”

Su personaje pasó de estar a punto de casarse al banquillo de los acusados en cuestión de minutos. Hablamos con Carol Rovira sobre el giro más impactante de Perdiendo el juicio y su firme defensa de Daniela.

Sadakat
Mejores momentos | 15 de febrero

“Se hará justicia divina”: Sadakat ordena encontrar al culpable de la muerte de Boran durante su funeral

El dolor se ha sentido en cada rincón de Mardin. Entre desmayos, disparos al cielo y un clan marcado por el luto, Sadakat ha dejado claro que no descansará hasta hallar al responsable.

Sadakat

Sadakat pone en duda la inocencia de Alya: advierte a sus hijos que solo busca la herencia

Seyran

“Dos años, un mes y once días”: Ferit le demuestra a Seyran que nunca la ha olvidado

Ferit

“Muérete si quieres”: el golpe de realidad de Suna que destrozó a Ferit y lo obligó a renunciar a Seyran

Publicidad