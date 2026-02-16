Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Volcán Kilauea

El espectacular despertar del volcán Kilauea

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y hace unas horas ha vuelto a despertar.

Volcán Kilauea

El espectacular despertar del volcán Kilauea | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Imagen siempre espectacular,el volcán Kilauea en acción. Es uno de los volcanes más activos del mundo y hace unas horas ha vuelto a despertar. La columna de lava ha alcanzado más de 300 metros de altura. El kilauea es el más grande de los seis volcanes activos que tiene la isla de Hawái. La imagen es desde luego espectacular y además, es bueno aclarar que la población no corre peligro. La última información compartida por @USGSVolcanoes indica que "la fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros 800 de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 ​​microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40 % del fondo del cráter". Este es el 42 episodio de expulsión de lava.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

Mundo

Alberto Priego

Alberto Priego, sobre el nuevo orden mundial: "Hasta ahora, Europa aceptaba una posición subordinada y ahora Europa quiere hablar con una voz propia"

Volcán Kilauea

El espectacular despertar del volcán Kilauea

Barack Obama

Obama critica el "espectáculo de payasos" de Trump y asegura que existen los extraterrestres: "Y no están escondidos"

Imagen de Gisèle Pelicot
Caso Pelicot

Gisèle Pelicot quiere visitar a su exmarido en prisión: "Necesito comprender para seguir reconstruyéndome"

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny
Rusia

Rusia niega las acusaciones de envenenar al líder opositor Alexei Navalni: "Nadie se va a creer esa tontería sobre una rana"

Antena3 Noticias
Israel

Duros enfrentamientos entre la policía y ortodoxos tras intentar dos soldados reclutarlos para el ejército

Han visitado una ciudad ultraortodoxa cercana a la capital israelí y la violencia se ha apoderado de las calles.

la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas
Conferencia Múnich

Europa niega a EE.UU. estar al borde de "una desaparición civilizacional": "Están interesados en unirse a nuestro club"

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, asegura que a casi la mitad de un país de América le gustaría pertenecer a la UE.

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

La desclasificación de los archivos Epstein salpica a exministros y casas reales europeas

Imagen de archivo de cerebro

Una joven streamer 'hackea' su cerebro con un mando a distancia

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Europa y Estados Unidos hacen las paces

Publicidad