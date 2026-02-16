El espectacular despertar del volcán Kilauea

Imagen siempre espectacular,el volcán Kilauea en acción. Es uno de los volcanes más activos del mundo y hace unas horas ha vuelto a despertar. La columna de lava ha alcanzado más de 300 metros de altura. El kilauea es el más grande de los seis volcanes activos que tiene la isla de Hawái. La imagen es desde luego espectacular y además, es bueno aclarar que la población no corre peligro. La última información compartida por @USGSVolcanoes indica que "la fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros 800 de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 ​​microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40 % del fondo del cráter". Este es el 42 episodio de expulsión de lava.

