Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades de la pareja del año, Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Sale a la luz la primera imagen de Cayetano Rivera y Tamara Gorro tras conocerse que mantienen una relación. Hoy, te contamos todos los detalles.

cebo

Publicidad

La semana pasada se confirmaba la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, la que ya es la pareja del año. Hoy, sale a la luz la primera imagen de ambos juntos, volviendo de su viaje a Dubái.

Según confirmaba Isabel González, ambos llevarían juntos al menos tres meses y, aparentemente, estarían teniendo una relación seria. Es por eso por lo que se han dejado ver juntos en el aeropuerto, confirmando el romance.

Hoy, te contamos todos los detalles de la pareja sorpresa del año. ¿Podremos verles juntos más a menudo? ¿Cómo se encuentra Tamara Gorro? ¡Todo, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades de la pareja del año, Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Análisis de un maquinista jubilado.

Un maquinista resuelve la incertidumbre sobre la reapertura del AVE Madrid-Sevilla: "Podría haber limitaciones"

¡Solo utiliza dos segundos para resolver el Panel Final y ganar más de 7.000 euros!

¡Solo utiliza dos segundos para resolver el Panel Final y ganar más de 7.000 euros!

Miguel prueba suerte dos veces seguidas ¡y llega al Bote!: se embolsa 2.000 euros
Mejores momentos | 16 de febrero

Miguel prueba suerte dos veces seguidas ¡y llega al Bote!: se embolsa 2.000 euros

El poblado chabolista de Los Vargas.
POBLADO LOS VARGAS

El poblado de los Vargas, a punto de ser desalojado: "Cada vez que llegan los negros en patera la vivienda digna se la dan a ellos"

Polémica tuit Echenique, sexo Vox
Redes Sociales

Pablo Echenique publica y borra un controvertido tuit sobre los votantes de Vox y sus preferencias sexuales: "Me pone de los nervios"

Quien fuera uno de los socios fundadores de Podemos ha protagonizado una polémica que ha despertado numerosas reacciones políticas. Todas en contra. Pablo Echenique ha llegado hasta ser tachado de homófobo por el texto que no tardaba en eliminar de la red social donde lo publicaba.

Secuestro en Murcia.
Caso Salma Murcia

La mejor amiga de Salma, la mujer secuestrada 2 años en Murcia: "Cuando le destrozó el ojo me dijo que se había caído por las escaleras"

Durante casi dos años, Salma, una mujer de 38 años y origen marroquí, vivió presuntamente secuestrada y sometida a un infierno de palizas y agresiones sexuales en una vivienda de la huerta de Murcia.

Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

Hummus de lentejas con crudités

Un aperitivo rápido, fácil, ligero y saludable de Joseba Arguiñano: hummus de lentejas con crudités

Juan Soto Ivars

Polémica por la detención del cabecilla de una banda que engañaba, agredía y robaba a homosexuales: "Era un odio absoluto"

Publicidad