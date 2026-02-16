A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades de la pareja del año, Cayetano Rivera y Tamara Gorro
Sale a la luz la primera imagen de Cayetano Rivera y Tamara Gorro tras conocerse que mantienen una relación. Hoy, te contamos todos los detalles.
La semana pasada se confirmaba la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, la que ya es la pareja del año. Hoy, sale a la luz la primera imagen de ambos juntos, volviendo de su viaje a Dubái.
Según confirmaba Isabel González, ambos llevarían juntos al menos tres meses y, aparentemente, estarían teniendo una relación seria. Es por eso por lo que se han dejado ver juntos en el aeropuerto, confirmando el romance.
Hoy, te contamos todos los detalles de la pareja sorpresa del año. ¿Podremos verles juntos más a menudo? ¿Cómo se encuentra Tamara Gorro? ¡Todo, a partir de las 17:00h en Antena 3!
