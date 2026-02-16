Hovik Keuchkerian habla sobre sobre Bad Bunny y cuestiona los principios morales de la gente

Hovik Keuchkerian presenta su monólogo Grito en los Teatros Luchana. Y sí, en El Hormiguero ha demostrado que su discurso ácido y polémico trasciende el escenario.

La estrella de la Casa de papel estaba comentando con Pablo lo mal que venía justo ahora que estuviera tan mal vista la palabra subnormal cuando se ha metido en un tema tan controvertido como actual. “Si Bad Bunny es el abanderado de la revolución, ¿los revolucionarios qué están haciendo?”, se ha preguntado.

Y es que el cantante puertorriqueño ha sido el protagonista de una de las actuaciones de medio tiempo en la Superbowl más reivindicativas y seguidas de la historia.

Así el cómico y actor terminó su reflexión preguntándose, “Si los principios morales del mundo los está abanderando Bad Bunyy deberíamos preguntarnos qué andamos haciendo los demás”.