Marina Guerola nos habla de su personaje en Entre Tierras: "Manuela es impulsiva y apasionada"

La segunda temporada de Entre Tierras, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, trae consigo nuevos conflictos, un salto temporal de dos décadas y personajes que marcarán la nueva historia. Entre ellos está Manuela, la hija de María y Manuel, interpretada por Marina Guerola.

En una entrevista exclusiva, la actriz nos desvela cómo es la joven que representa el relevo generacional de la familia Cervantes. "“Manuela es una chica bastante madura para la edad que tiene, libre e independiente, que adora la vida de campo y le apasionan los caballos”, cuenta Marina Guerola.

Marina Guerola nos cuenta que ha tenido que prepararse físicamente para el papel y aprender a montar a caballo: “Me ha tocado galopar y hacer un montón de cosas”, explica la actriz entre risas.

Ese aprendizaje ha sido clave para dar verdad a un personaje que vive profundamente ligado a la tierra y a los animales. Manuela ha crecido en ese entorno y para la actriz ha sido clave en su preparación.

Impulsiva y apasionada en las relaciones

Madura y decidida, Marina sabe los puntos bajos de su personaje: “Manuela es muy impulsiva y poco a poco va a ser consciente de eso”, adelanta.

Esa impulsividad marcará muchas de sus decisiones, especialmente en la relación con su madre. En esta nueva etapa, Manuela conocerá el amor de la mano de Miguel. “Es una relación muy bonita al principio. Es apasionada”, explica la actriz.

Sin embargo, la historia no será tan sencilla como parece. Con el avance de los episodios, saldrán a la luz aspectos que podrían cambiar el rumbo de esa relación y poner a prueba los sentimientos de la joven. El 15 de marzo no te pierdas la segunda temporada de Entre Tierras en atresplayer.