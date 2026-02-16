Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

Un hombre ha resultado herido después de que su teléfono explotara cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).

Ha sido pasadas las 8:30 horas de este lunes cuando ha ocurrido el suceso. En un primer momento, el personal de Metro de Bilbao ha atendido al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.

Hasta el lugar de los hechos, se ha trasladado una ambulancia para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad

La explosión del móvil ha originado humo por lo que, de acuerdo al protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.