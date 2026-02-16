Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Bizkaia

Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

El metro ha sido desalojado tras la fuerte explosión.

Imagen de archivo del metro de Bilbao

Imagen de archivo del metro de BilbaoEuropa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Un hombre ha resultado herido después de que su teléfono explotara cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).

Ha sido pasadas las 8:30 horas de este lunes cuando ha ocurrido el suceso. En un primer momento, el personal de Metro de Bilbao ha atendido al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.

Hasta el lugar de los hechos, se ha trasladado una ambulancia para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad

La explosión del móvil ha originado humo por lo que, de acuerdo al protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera

Arroja una piedra de 6 kilos a un conductor.

Publicidad

Sociedad

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Vecinos desalojados en Grazalema

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

Imagen de archivo del metro de Bilbao
Bizkaia

Un hombre herido al explotar la batería de su móvil cuando viajaba en metro en Leioa, Bilbao

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Arroja una piedra de 6 kilos a un conductor.
Susto

Un conductor gallego recibe el impacto de una piedra de 6 kilos en su parabrisas mientras circula por la carretera

El hombre se dirigía a Barcelona con su vehículo cuando una piedra de 6 kilos impactó en su parabrisas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Mapa de las zonas donde se han registrado temblores
Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,3 sacude Almería, Granada, Jaén y Murcia de madrugada

El seísmo, con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, ha tenido después al menos una decena de réplicas.

Se busca a un joven desaparecido.

La Policía Nacional busca a un joven de 20 años desaparecido en la puerta de una discoteca en Zaragoza

El presidente de Samsung es arrestado por corrupción

Efemérides de hoy 16 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 16 de febrero? 

Imagen de Bad Bunny

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl dispara el interés mundial por aprender español

Publicidad