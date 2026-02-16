La sinceridad de los niños ante las mentiras de sus padres: la desternillante experiencia real de El Hormiguero

La visita de Hovik Keuchkerian a El Hormiguero ha estado llena de historias sorprendentes y momentos de humor. El intérprete ha mostrado su faceta más humana en una conversación cercana y directa.

Antes de concluir su visita, Pablo Motos le ha querido mostrar una desternillante experiencia real que han preparado en la que han puesto a prueba la sinceridad de los niños. En la cámara oculta, han llevado a grupo de pequeños acompañando a sus padres a una entrevista de falsa en la que todo iban a ser mentiras.

Durante la charla estaban tratando de disimular, pero al final, como no podía ser de otra manera, no han podido resistirse y han dicho la verdad. El experimento social ha revelado que es cierto el tópico de que los niños no mienten. ¡Imperdible!