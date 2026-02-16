Imperdible
La sinceridad de los niños ante las mentiras de sus padres: la desternillante experiencia real de El Hormiguero
El programa ha preparado un experimento social que ha demostrado que es cierto aquello de que los niños no mienten.
Publicidad
La visita de Hovik Keuchkerian a El Hormiguero ha estado llena de historias sorprendentes y momentos de humor. El intérprete ha mostrado su faceta más humana en una conversación cercana y directa.
Antes de concluir su visita, Pablo Motos le ha querido mostrar una desternillante experiencia real que han preparado en la que han puesto a prueba la sinceridad de los niños. En la cámara oculta, han llevado a grupo de pequeños acompañando a sus padres a una entrevista de falsa en la que todo iban a ser mentiras.
Durante la charla estaban tratando de disimular, pero al final, como no podía ser de otra manera, no han podido resistirse y han dicho la verdad. El experimento social ha revelado que es cierto el tópico de que los niños no mienten. ¡Imperdible!
Publicidad