Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

La sinceridad de los niños ante las mentiras de sus padres: la desternillante experiencia real de El Hormiguero

El programa ha preparado un experimento social que ha demostrado que es cierto aquello de que los niños no mienten.

La sinceridad de los niños ante las mentiras de su padre: la desternillante experiencia real de El Hormiguero

Publicidad

La visita de Hovik Keuchkerian a El Hormiguero ha estado llena de historias sorprendentes y momentos de humor. El intérprete ha mostrado su faceta más humana en una conversación cercana y directa.

Antes de concluir su visita, Pablo Motos le ha querido mostrar una desternillante experiencia real que han preparado en la que han puesto a prueba la sinceridad de los niños. En la cámara oculta, han llevado a grupo de pequeños acompañando a sus padres a una entrevista de falsa en la que todo iban a ser mentiras.

Durante la charla estaban tratando de disimular, pero al final, como no podía ser de otra manera, no han podido resistirse y han dicho la verdad. El experimento social ha revelado que es cierto el tópico de que los niños no mienten. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Hovik Keuchkerian juega con la escultura ferroluida de Marron: “es la hostia eh”

“Es la hostia”: Hovik Keuchkerian disfruta de un "milagro de la ciencia" en El Hormiguero

Entrevista completa Hovik

Así ha sido la entrevista completa a Hovik Keuchkerian en El Hormiguero

Hovik Keuchkerian habla sobre sobre Bad Bunny y cuestiona los principios morales de la gente

Hovik Keuchkerian habla sobre sobre Bad Bunny y cuestiona los principios morales de la gente

La sinceridad de los niños ante las mentiras de su padre: la desternillante experiencia real de El Hormiguero
Imperdible

La sinceridad de los niños ante las mentiras de sus padres: la desternillante experiencia real de El Hormiguero

¿Otro empate? Francisco presiona con 22 aciertos y Alejandro se la juega en El Rosco
El Rosco | 16 de febrero

¿Otro empate? Francisco presiona con 22 aciertos y Alejandro se la juega en El Rosco

Alejandro logra rectificar a tiempo en el ¿Dónde Están?: ¡un pleno suspirando!
Mejores momentos | 16 de febrero

Alejandro logra rectificar a tiempo en el ¿Dónde Están?: ¡un pleno suspirando!

El concursante ha resuelto el panel cuando ya sólo le quedaban cuatro segundos, tras haber fallado en el cara o cruz de los dos últimos números en su turno anterior.

La ‘puñalada’ de Alejandro y Francisco a Roberto Leal: “Lo cruel ha sido no acertar esta canción”
Mejores momentos | 16 de febrero

La ‘puñalada’ de Alejandro y Francisco a Roberto Leal: “Lo cruel ha sido no acertar esta canción”

El duelo entre los dos concursantes ha quedado desierto, por lo que Francisco pierde su imbatibilidad en La Pista pese a que Alejandro tampoco haya ganado.

Esmeralda Moya “se regodea” al ganar a Miguel Lago en La Pista con ‘La flaca’

Esmeralda Moya “se regodea” al ganar a Miguel Lago en La Pista con ‘La flaca’

Cañita Brava

La crisis de Cañita Brava: de ganar millones a compartir piso con 5 personas para costearse su enfermedad

Sonia

Movimientos sospechosos en la cuenta de Sonia, la mujer desaparecida en Oropesa del Mar: "No cuadra nada"

Publicidad