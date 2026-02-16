Así ha sido la entrevista completa a Hovik Keuchkerian en El Hormiguero

La presencia de Hovik Keuchkerian en El Hormiguero ha dejado una conversación profunda y cercana. El actor ha compartido anécdotas y reflexiones que han conectado con el público desde el primer momento.

En el show que ha acudido a presentar, el intérprete hace una radiografía de la sociedad actual criticando las etiquetas básicas que pone la gente y lo primero que ha hecho al llegar al plató ha sido cargar contra este tipo de catalogaciones.

Además, también ha cargado duramente contra la veneración que tienen los jóvenes de hoy en día por Bad Bunny. “Si los principios morales del mundo los está abanderando Bad Bunny, ¿que estamos hacemos los demás?", ha dicho Hovik demostrando, una vez más, no tener pelos en la lengua.