Pablo Echenique publica y borra un controvertido tuit sobre los votantes de Vox y sus preferencias sexuales: "Me pone de los nervios"

Uno de los primeros políticos en responder a la publicación de Pablo Echenique ha sido Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias del PSOE, quien aseguraba sentir incomprensión a lo que leía, que consideraba fuera de lugar por tener "mucho de homófobo", aunque dudaba de la intencionalidad del expolítico.

"Una falta de respeto absoluta"

La periodista Lorena García, nada más leer la publicación del exdiputado que ya cuenta con un problemático historial en redes sociales, expresaba: "Es cuanto menos desagradable".

Por su parte el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, valoraba lo acertado del análisis de Barbón al mismo tiempo que atacaba con dureza lo publicado por Echenique, que consideraba una falta de respeto intolerable hacia el adversario político: "Ya se lleva la política a unos extremos... ¡Que la gente está harta! Parece que no porque seguimos viendo insultos, gritos, pero la gente está saturada. Hasta las narices de este tono".

"¡Construye hombre!"

Frente a "sacar cada cosita para intentar atacar al otro", Lobato invitaba a una política constructiva de propuestas que mejoren la vida de los Españoles: "A mi es que me pone de los nervios que no se use la política para lo que es", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.