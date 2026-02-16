Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Redes Sociales

Pablo Echenique publica y borra un controvertido tuit sobre los votantes de Vox y sus preferencias sexuales: "Me pone de los nervios"

Quien fuera uno de los socios fundadores de Podemos ha protagonizado una polémica que ha despertado numerosas reacciones políticas. Todas en contra. Pablo Echenique ha llegado hasta ser tachado de homófobo por el texto que no tardaba en eliminar de la red social donde lo publicaba.

Polémica tuit Echenique, sexo Vox

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Uno de los primeros políticos en responder a la publicación de Pablo Echenique ha sido Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias del PSOE, quien aseguraba sentir incomprensión a lo que leía, que consideraba fuera de lugar por tener "mucho de homófobo", aunque dudaba de la intencionalidad del expolítico.

"Una falta de respeto absoluta"

La periodista Lorena García, nada más leer la publicación del exdiputado que ya cuenta con un problemático historial en redes sociales, expresaba: "Es cuanto menos desagradable".

Por su parte el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, valoraba lo acertado del análisis de Barbón al mismo tiempo que atacaba con dureza lo publicado por Echenique, que consideraba una falta de respeto intolerable hacia el adversario político: "Ya se lleva la política a unos extremos... ¡Que la gente está harta! Parece que no porque seguimos viendo insultos, gritos, pero la gente está saturada. Hasta las narices de este tono".

"¡Construye hombre!"

Frente a "sacar cada cosita para intentar atacar al otro", Lobato invitaba a una política constructiva de propuestas que mejoren la vida de los Españoles: "A mi es que me pone de los nervios que no se use la política para lo que es", concluía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Análisis electoral de Aragón.

La advertencia de la politóloga Carmen Lumbierres: Vox bloqueará gobiernos y Azcón no será presidente

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Polémica tuit Echenique, sexo Vox

Pablo Echenique publica y borra un controvertido tuit sobre los votantes de Vox y sus preferencias sexuales: "Me pone de los nervios"

Secuestro en Murcia.

La mejor amiga de Salma, la mujer secuestrada 2 años en Murcia: "Cuando le destrozó el ojo me dijo que se había caído por las escaleras"

Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

Hummus de lentejas con crudités
Para 4 personas

Un aperitivo rápido, fácil, ligero y saludable de Joseba Arguiñano: hummus de lentejas con crudités

Juan Soto Ivars
Homofobia

Polémica por la detención del cabecilla de una banda que engañaba, agredía y robaba a homosexuales: "Era un odio absoluto"

Receta completa de pencas de jamón y queso con salsa española
Para 4 personas

Arguiñano: "Están todos deseando probar estas pencas de jamón y queso con salsa española"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla de pencas de jamón y queso, enriquecidas con una salsa española con la que puedes acompañar infinidad de recetas.

Análisis electoral de Aragón.
GOBIERNO ARAGÓN

La advertencia de la politóloga Carmen Lumbierres: Vox bloqueará gobiernos y Azcón no será presidente

La fragmentación del voto y el auge de la extrema derecha han dibujado en Aragón un escenario político complejo, con la mirada puesta ya en unas futuras elecciones generales. La gran incógnita es si el resultado autonómico puede anticipar lo que sucederá a nivel nacional.

Mesa de socialistas.

Juan Lobato: "Felipe González les está diciendo a los electores que vuelvan al PSOE cuando cambie la situación"

Huelga de médicos

La doctora Raquel Carrillo niega a la ministra de Sanidad sobre la huelga de médicos: "Está muy claro lo que pedimos, ella lo sabe"

Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo desvela cómo está la relación con sus hermanos: "Con Carlos me llevo bien y con Eugenia también"

Publicidad