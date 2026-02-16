Después de once años juntos y dos hijas en común, hace unos meses Kiko Rivera e Irene Rosales decidieron poner fin a su relación de forma cordial, sobre todo por el bien de sus hijas, algo que parecía una muestra de respeto por el tiempo y los momentos compartidos. Sin embargo, algunas actitudes del DJ habrían dejado mucho que desear ya que han puesto en duda el acuerdo al que un día llegaron, llevarse bien.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Europa Press

El hijo de Isabel Pantoja, protagonizó un momento polémico durante un directo en sus redes sociales al hacer un comentario que no pasó desapercibido. El DJ utilizó la conocida frase de la canción que Shakira dedicó a Gerard Pique, aquella en la que aseguraba que había "cambiado un Ferrari por un Twingo", para insinuar que su actual pareja, Lola García, era "superior" a su ex. Unas palabras que muchos interpretaron como una comparación innecesaria y poco elegante, especialmente teniendo en cuenta que su ruptura con Irene Rosalesse presentó públicamente como cordial y respetuosa.

Sin embargo, uno de los seguidores de Kiko Rivera avivó aún más la polémica al pedir durante el directo que enviaran "un saludo al Twingo", en clara alusión a Lola García, su nueva ilusión. Lejos de esquivar la comparación, el DJ volvió a entrar al trapo y, ya metido en el berenjenal, respondió con un tajante: "¡No!, he cambiado un Twingo por un Ferrari". Unas palabras que no sentaron nada bien ni al público ni a la propia Irene Rosales.

Muy a su pesar y tratando de rehacer su vida lejos de polémicas y malentendidos, Irene Rosales respondió con calma y con esa actitud amable que la caracteriza cuando atiende a los medios. Con una media sonrisa y sin perder las formas en ningún momento, zanjó la cuestión con estas palabras: "Mi Guillermo está muy contento con su Twingo", dejando claro que su actual pareja la quiere y la valora tal y como es, sin necesidad de comparaciones.

Irene Rosales respondiendo a la prensa | Europa Press

Eso sí, segundos después, siendo consciente de la situación, Irene dejó caer que era "broma" para quitar hierro al asunto y rebajar la tensión generada en torno a las declaraciones de Kiko Rivera. Una respuesta que servirá como cierre de un capítulo de tensión pública.